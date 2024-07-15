Кассьерра объяснил, почему не собирается покидать «Зенит»

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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что счастлив выступать за команду и не намерен её покидать.
«Мое будущее? Почему вы спрашиваете меня об этом, у меня ведь контракт с «Зенитом». Я счастлив здесь и не собираюсь уходить», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Кассьерра.
Напомним, что в прошлом сезоне футболист забил 21 мяч в 28 играх Российской Премьер-Лиги и стал лучшим бомбардиром турнира.
Ранее бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов заявил о необходимости перехода футболистов красно-белых Павла Мелешина и Даниила Зорина в «Балтику». Он назвал их интересными и перспективными спортсменами, предположив, что в нынешней команде им не будут давать достаточного количества игрового времени.
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