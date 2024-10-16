Колосков: Черчесов покажет свою состоятельность в сборной Казахстана

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил уверенность в силах тренера Станислава Черчесова выправит ситуацию в сборной Казахстана и показать свою профессиональную состоятельность в команде.
«Я думаю, что Станислав Саламович сможет показать свою состоятельность. У него все для этого есть, и опыт, и знания. Он работал и в клубах, и в национальных командах. Так что, уверен, Черчесов выправит ситуацию и восстановит доверие в сборной Казахстана», – поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Колосков.
Ранее бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин говорил о том, что сборная Казахстана не может одержать победу в Лиге наций, так как находится в стадии перестройки из-за перехода к новым требованиям тренера команды Станислава Черчесова.
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