Колосков: Черчесов покажет свою состоятельность в сборной Казахстана

Футбольный клуб «Композит» из Павловского Посада планирует в ближайшие три года войти в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), при это не исключается и выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом заявил учредитель клуба Игорь Маковоз в интервью «Матч.тв», передаёт пресс-служба Павлово-Посадского городского округа.