Кавазашвили пожелал победы «Спартаку» в предстоящем дерби с ЦСКА

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Экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что ждёт победы команды Деяна Станковича в матче с ЦСКА.
Кроме того, он выразил надежду на то, что «Спартаку» удастся забрать три очка и обойти заклятого соперника в турнирной таблице.
До этого комментатор и спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от игры «Спартака» и ЦСКА, которая состоится завтра, 2 ноября, и спрогнозировал сложный матч для красно-белых. По его мнению, при равных профессиональных качествах команд, психологическое преимущестыво на стороне красно-синих.
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«Я буду ждать победы «Спартака». И больше ничего. Я просто и только хочу победы «Спартака», — поделился в беседе с NEWS.ru Кавазашвили.
До этого комментатор и спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от игры «Спартака» и ЦСКА, которая состоится завтра, 2 ноября, и спрогнозировал сложный матч для красно-белых. По его мнению, при равных профессиональных качествах команд, психологическое преимущестыво на стороне красно-синих.
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