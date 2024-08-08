Жирков: ЦСКА — не конкурент «Зениту»

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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказал мнение о том, что ЦСКА не дотягивает до уровня конкурента «Зениту».
По его мнению, причина такой ситуации заключается в составе игроков двух команд.
Ранее голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился, как проходит работа команды в начале сезона. Он отмечал, что тренировочный процесс команды сейчас на довольно высоком уровне. По словам Кержакова, результативность «Зенита» — заслуга тренерского штаба команды.
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«Мне кажется, в ЦСКА все равно не те игроки собраны, чтобы конкурировать с «Зенитом». Раньше в ЦСКА приходили Карвальо, Жо, Венрблум — игроки сборных. Сейчас вот Круговой хорошее усиление», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Жирков.
Ранее голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился, как проходит работа команды в начале сезона. Он отмечал, что тренировочный процесс команды сейчас на довольно высоком уровне. По словам Кержакова, результативность «Зенита» — заслуга тренерского штаба команды.
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Мелисса Тимофеева