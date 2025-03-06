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Казанский «Ак Барс» готовит новое соглашение с нападающим Никитой Дыняком

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Менеджеры казанского «Ак Барс» готовятся перезаключить контракт с нападающим команды Никитой Дыняком. С игроком обсуждаются детали нового соглашения, условия которого будут выгодны и хоккеисту, и клубу.
Руководство команды хочет удержать игрока команды, которой он полезен, не ожидая истечения срока действия текущего договора, пишет сетевое издание Metaratings.ru. Нынешний контракт между форвардом и клубом истекает 31 мая 2026 года, после чего тот станет неограниченно свободным агентом.

Никита Дыняк — уроженец Санкт-Петербурга и является воспитанником питерского хоккея. За казанцев он выступает с сезона 2019/20. В текущем чемпионате на счету 27-летнего игрока 55 матчей, в которых он набрал 12 очков (5 шайб и 7 результативных передач).

«Ак Барс» после 62 матчей в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ набрал 80 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, уверенно попадая в плей-офф.

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#кхл
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Для зрителей «Кубка Наций» проведут компьютерный турнир
06 марта 2025, 11:09

Фото: istockphoto.com/Simanovskiy

Международные соревнования по кёкусинкан «Кубок Наций» состоятся в воскресенье, 9 марта, во Дворце Ирины Винер в Лужниках, в рамках культурной программы для посетителей устроят в фойе интерактивный компьютерный турнир, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Турнир начнётся в 12:50. В нём предусмотрены туры для журналистов, зрителей, а также каратистов — участников «Кубка Наций». Турнир с лотереей и подарками проведёт информационный партнёр Кубка — радио KULT», — говорится в сообщении.
Кроме того, перед началом поединков для юных спортсменов проведут розыгрыш призов по номерам их регистрации. Ребята получат различные гаджеты.

Отмечается, что в «Кубке Наций» примут участие около двух тысяч спортсменов из 25 стран и 40 российских регионов.

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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал будущего наставника сборной России

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ до 9 шайб
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#москва
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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ до 9 шайб
06 марта 2025, 06:25

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в последней игре и сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
В игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин забил гол, что позволило ему сократить отставание от Гретцки до 9 шайб. Последнему принадлежит рекорд результативности, равный 894 голам в 1487 матчах.

Напомним, что ранее Александр Овечкин пообещал жертвовать деньги в фонд помощи детям, болеющим раком. Средства будут поступать на счет организации после каждого забитого гола российского хоккеиста.

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Овечкин после каждого гола будет жертвовать деньги детям с онкологией
05 марта 2025, 19:26

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Российский форвард и капитан клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин продолжает погоню за некогда считавшийся вечным рекордом великого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Теперь за каждый за каждый свой забитый гол он будет жертвовать деньги в фонд помощи детям, больным раком.
Об этом сообщил американский международный базовый кабельный спортивный канал ESPN. Российский хоккеист запустил компанию HE GR8 CHASE for Victory Over Cancer. В её рамках он будет жертвовать сумму, равную порядковому номеру следующей заброшенной им шайбы. Овечкин начнёт эту своеобразную спортивно-благотворительную акцию со следующего матча.

«Я вижу, как каждый раз дети улыбаются, когда мы ездим в больницы, чтобы навестить их. Если у нас есть шанс помочь им, мы должны им воспользоваться», — сказал Овечкин, и ранее постоянно участвовавший в различных благотворительных проектах.

Напомним, сейчас на счету Александра Великого, как его прозвали за океаном, 884 шайбы. До повторения «вечного» рекорда Гретцки, которого называют просто Великим, россиянину осталось забить 10 голов. И ещё одна шайба сделает единоличным обладателем нового рекорда хоккеиста из России.

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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал будущего наставника сборной России
Экс-тренер «Зенита» Петржела: Семак возглавит сборную России после Карпина
05 марта 2025, 18:14

Фото: istockphoto/FotografieLink

После того, как свой пост покинет главный тренер сборной России Валерий Карпин, возглавить национальную команду страны вполне может Сергей Семак. Такое мнение высказал бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела.
В беседе с сетевым изданием «РБ Спорт» он назвал нынешнего тренера команды из Санкт-Петербурга одним из ведущих специалистов в России, который, вне всякого сомнения, способен руководить сборной.

«Семак входит в число лучших российских тренеров в истории и однажды возглавит национальную команду. Это может случиться после того, как он решит уйти из «Зенита». Думаю, Семак будет следующим тренером сборной России после Карпина», — сказал чешский специалист.

Контракт Валерия Карпина с Российским футбольным союзом (РФС), согласно которому он руководит национальной командой, рассчитан до июля 2028 года. На днях тренер покинул пост главного тренера ФК «Ростов», чтобы полностью сосредоточиться на работе в сборной. После этого в спортивных кругах стали циркулировать слухи о возвращении главной команды страны в соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА, от которых она отлучена с 2022 года.

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Экс-футболист Масалитин: Игрокам и клубам следует создать фонд в поддержку ВС РФ
05 марта 2025, 16:54

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Российским игрокам, выступающим в РПЛ, также как и клубам, за которые они выступают, следует серьёзно задуматься о поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом заявил бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин.
Такую мысль экс-нападающий высказал в разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» он выразил недоумение, когда в существующей ситуации клубы, имеющие богатых спонсоров, отдают по 20 и более миллионов евро за легионеров, приезжающих зарабатывать в российский чемпионат.

«Я уже давно говорил, что нужно помогать ребятам, которые сейчас в окопах. Было бы здорово, если бы наши футболисты и клубы помогали бойцам. Это же можно организовать. Будем надеяться, что скоро настанет мир и такие предложения не будут актуальными», — сказал бывший футболист.

Нападающий Валерий Масалитин играл в СССР и России за «Салют» (Белгород), СКА (Ростов-на-Дону) и ЦСКА, а также за «Витесс» из Нидерландов, чешскую «Сигму и «Копетдаг» из Туркменистана, гражданство которого также имеет, помимо паспорта РФ. Является единственным форвардом в истории советского и российского футбола, который забивал и три, и четыре, и пять мячей в одном матче.

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