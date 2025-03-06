Казанский «Ак Барс» готовит новое соглашение с нападающим Никитой Дыняком

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Менеджеры казанского «Ак Барс» готовятся перезаключить контракт с нападающим команды Никитой Дыняком. С игроком обсуждаются детали нового соглашения, условия которого будут выгодны и хоккеисту, и клубу.
Руководство команды хочет удержать игрока команды, которой он полезен, не ожидая истечения срока действия текущего договора, пишет сетевое издание Metaratings.ru. Нынешний контракт между форвардом и клубом истекает 31 мая 2026 года, после чего тот станет неограниченно свободным агентом.
Никита Дыняк — уроженец Санкт-Петербурга и является воспитанником питерского хоккея. За казанцев он выступает с сезона 2019/20. В текущем чемпионате на счету 27-летнего игрока 55 матчей, в которых он набрал 12 очков (5 шайб и 7 результативных передач).
«Ак Барс» после 62 матчей в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ набрал 80 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, уверенно попадая в плей-офф.
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Никита Дыняк — уроженец Санкт-Петербурга и является воспитанником питерского хоккея. За казанцев он выступает с сезона 2019/20. В текущем чемпионате на счету 27-летнего игрока 55 матчей, в которых он набрал 12 очков (5 шайб и 7 результативных передач).
«Ак Барс» после 62 матчей в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ набрал 80 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, уверенно попадая в плей-офф.
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Александр Бойцов