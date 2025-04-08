«Надеюсь ему ноги оторвет»: Украинский хоккеист оценил рекорд Овечкина в НХЛ

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Украинский вратарь команды «Кременчук» Эдуард Захарченко пожелал, чтобы Александру Овечкину, который побил исторический рекорд по количеству голов в НХЛ, оторвало ноги. Об этом пишет Sport.ru, ссылаясь на украинские СМИ.
«Надеюсь, ему ноги оторвет и у него ничего не получится! Ну или он просто получит травму. Я понимаю — это спорт и спортивное достижение, все классно-круто», — заявил Захарченко.
По его мнению, Овечкин не заслуживает восхищения публики.
6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» играл против «Нью-Йорк Айлендерс». Единственная шайба «Кэпиталз» в этом матче стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории.
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