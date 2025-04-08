Агент Овечкина жестко ответил на слова украинского хоккеиста

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Никто не сможет затмить величие и эпохальность рекорда российского хоккеиста Александра Овечкина по заброшенным шайбам в НХЛ. Так агент спортсмена Глеб Чистяков ответил на призыв украинского хоккеиста Эдуарда Захарченко «оторвать ноги» Овечкину.
Напомним, украинский вратарь команды «Кременчук» Захарченко пожелал, чтобы Овечкину оторвало ноги.
Ранее олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что пожелания Захарченко являются откровенным проявлением фашистских наклонностей.
6 апреля Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив тем самым рекорд канадского хоккеиста Уэйна Грецки.
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«Величие и эпохальность этого достижения не смогут затмить никакие злопыхатели!» — заявил Чистяков в беседе с NEWS.ru.
Ранее олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что пожелания Захарченко являются откровенным проявлением фашистских наклонностей.
6 апреля Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив тем самым рекорд канадского хоккеиста Уэйна Грецки.
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Элина Позднякова