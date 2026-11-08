«Каждое очко на вес золота»: Полузащитник «Торпедо» назвал главную цель команды
Футболист Оганесян: главная цель «Торпедо» — выход в РПЛ
Полузащитник «Торпедо» Степан Оганесян оценил шансы московского клуба выйти в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) по итогам нынешнего сезона.
В интервью «РБ Спорт» спортсмен назвал повышение в классе главной задачей команды на сезон.
«Цель «Торпедо» — выйти в РПЛ. Кто наш главный конкурент в нынешнем сезоне? Каждый клуб. В Первой лиге нет простых соперников, нет проходных матчей, и каждое очко на вес золота. Поэтому, наверное, выделять какую-то отдельную команду будет неправильно. Мы отталкиваемся только от себя», — заявил Оганесян.После 17 туров Лиги PARI автозаводцы набрали 32 очка и занимают третье место в турнирной таблице. От лидирующего «Нижнего Новгорода» они отстают на 11 баллов.