Щитов охарактеризовал старт сезона хоккей в КХЛ

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Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов назвал хоккей на старте сезона интересным и динамичным.
«Не во всех матчах забивается по 2-3 шайбы. Есть и результативные встречи на старте сезона, да и вообще хоккей довольно динамичный и интересный. ЦСКА вчера крупно обыграл «Адмирал». Когда играли «Салават Юлаев» с «Трактором», не было много забитых шайб, но было много моментов, игра была атакующая в обе стороны. Считаю, что чемпионат начался очень интересно, мы видим хорошие скорости», — отметил в беседе с Metaratings.ru Щитов.
Он спрогнозировал интересный сезон и в дальнейшем.
Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский комментировал решение «Спартака» назначить капитаном экс-игрока «Динамо» Андрея Миронова и отмечал его лидерские качества.
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