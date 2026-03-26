Кержаков оценил шансы россиян на победы в матчах на мартовском сборе

26 марта 2026, 16:45

Кержаков: от сборной России жду только победы вне зависимости от соперника

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался об уровне национальных команд Мали и Никарагуа, а также оценил шансы россиян на победы в матчах на мартовском сборе. Об этом сообщает Metaratings.ru.





По его словам, замечательно, что сборные Мали и Никарагуа готовы сыграть против команды России. Кержаков отметил, что сложно судить об уровне этих команд.





«Команда в любом случае должна получать международный опыт. От сборной России всегда жду только победы вне зависимости от статуса игры и соперника», — добавил он.