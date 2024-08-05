Тренер Балахнин назвал основные козыри «Зенита»

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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отнёс к главным достоинствам «Зенита» в этом сезоне быстроту и мотивацию игроков.
«Зенит» великолепно готов физически, это бросается в глаза. Игроки стали быстрее, мобильнее, мотивированнее. Глушенков добавил им новых красок. Но и стержневые игроки «Зенита» — Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сантос — сейчас выглядят очень хорошо. Они играют сильнее. И хотел бы отметить оборону петербуржцев. Все сейчас говорят о том, как и сколько «Зенит» забивает, но они ноль пропустили за три игры. Это очень важный фактор успеха», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Балахнин.
Он добавил, что игроки команды на поле более ответственно относятся к игре, что видно.
Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявлял, что команда превратилась в машину по завоеванию трофеев.
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