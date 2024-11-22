Воспитанник «Локомотива» Лобанцев получит гражданство Казахстана

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Российский 29-летний воспитанник академии «Локомотива» Мирослав Лобанцев, который сейчас играет вратарем за казахстанский «Женисе», скоро получит гражданство Казахстана.
Право получить казахстанское гражданство российский голкипер заработал благодаря пяти годам выступлений в чемпионате страны, сообщает Meta-ratings.kz.
Напомним, в 2013 году Лобанцеву удалось попасть в расширенный состав сборной России, но пробиться в национальную команду у него не вышло. В 2020 он ушел в «Кызылжар», которому помог пробиться в еврокубки. Позже вратарь играл за «Актобе», «Елимай» и «Женис».
Ранее футболист «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук заявил, что хочет завершить свою карьеру в российском клубе. По его словам, раньше идеальным вариантом был ФК «Локомотив», но сейчас он не готов назвать подходящий для этого клуб.
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Напомним, в 2013 году Лобанцеву удалось попасть в расширенный состав сборной России, но пробиться в национальную команду у него не вышло. В 2020 он ушел в «Кызылжар», которому помог пробиться в еврокубки. Позже вратарь играл за «Актобе», «Елимай» и «Женис».
Ранее футболист «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук заявил, что хочет завершить свою карьеру в российском клубе. По его словам, раньше идеальным вариантом был ФК «Локомотив», но сейчас он не готов назвать подходящий для этого клуб.
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Данил Пономарев