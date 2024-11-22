Немков получил предложение на бой, анонс ждут в ближайшее время

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Бывший обладатель титула Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков заявил, что получил предложение на новый бой. По его словам, в ближайшее время должен быть анонс поединка.
«Да, мне предложили бой, сказали конкретную дату и соперника. Думаю, подеремся, а дальше будем ждать. Да. Переговоры с PFL будут проходить как в Саудовской Аравии в декабре, так и после самого боя. Пока поединок не анонсирован, думаю, в ближайшее время это состоится», — рассказал он в беседе с RT.Также стало известно, чем разрешилась ситуация с судебными тяжбами организации Hardcore и ее бывшего чемпиона Владислава «Белаза» Ковалева. В интервью для MMA.Metaratings.ru он признался, что действительно проиграл суд, но чемпионский пояс возвращать организации не будет, а планирует выплатить его стоимость — 109 тысяч рублей
«Сейчас стоит вопрос в том, чтобы вернуть 109 тысяч рублей. Вопрос стоял не в самом поясе, а в том, как я его верну. Своими кулаками выгрызал победы в кулачных боях. Для меня пояс значит очень многое, потому что я – базовый борец, пришел в голые кулаки и выиграл титул в таком жестком спорте. С этим поясом я хожу на все важные мероприятия. Я его точно ни за что и никому не отдам. Дети мои будут радоваться и гордиться», — поделился боец.Ковалев также отметил, что глава промоушена Анатолий Сульянов готов заплатить ему «мешок денег» за новый бой с Мухамедом Калмыковым.
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