Непомнящий призвал не сравнивать Соболева и Дзюбу

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Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий, комментируя возможный переход футболиста Александра Соболева в «Зенит», призвал не сравнивать спортсмена с форвардом Артёмом Дзюбой.
«Не нужно сравнивать Соболева и Дзюбу — у каждого своя дорога. В «Зенит» переходят многие игроки, потому что хотят выигрывать трофеи и быть среди лучших. Сейчас лучший клуб — «Зенит». Поэтому желание Соболева туда перейти понятно», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Непомнящий.
Напомним, Александр Соболев в розыгрыше Мир РПЛ-2023/2024 принял участие в 28 матчах за команду «Спартак», в то время как Артём Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 гг. В настоящий момент спортсмен находится в статусе свободного агента.
Ранее футбольный агент Алексей Сафонов поделился, что спортсмен Илья Помазун начнёт сезон в ЦСКА.
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