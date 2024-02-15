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Кириенко объяснил страхом недопуск спортсменов РФ к международным соревнованиям

15 февраля 2024, 18:28
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко высказал мнение о том, что российских спортсменов не допускают к международным соревнованиям из-за страха успеха россиян, а также страха конкуренции.

«Какая страна ещё может таким похвастаться? Когда на эту уходящую в даль золотую стену смотришь, все вопросы о том, почему наших спортсменов не пускают на международные соревнования, отлетают сами собой. Боятся просто!» — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Кириенко.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Вяльбе заявляла, что иностранные спортсмены завидуют российским лыжникам из-за отличных условий, в которых проходят соревнования Спартакиады, а уровень организации, накал соперничества, показываемые результаты ни в чём не уступают Олимпиаде или Кубку мира.

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#соревнования
#спортсмены
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Конькобежцы из Подмосковья завоевали две медали на Спартакиаде сильнейших
15 февраля 2024, 18:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и бронзовую награды выиграли конькобежцы из Московской области на соревнованиях в рамках второй Всероссийской спартакиады между регионами страны по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль заработала сборная Подмосковья в мужском командном забеге в составе Даниила Чмутова, Руслана Захарова и Даниила Алдошкина. Восемь кругов они пробежали за 3 минуты 49 секунд. Второе место заняла сборная Красноярского края, отставшая от победителей на три секунды. Замыкает тройку лидеров команда, представляющая Свердловскую область», — говорится в сообщении.
Кроме того, представитель Подмосковья Михаил Казелин взял бронзу в забеге на 1000 метров среди мужчин.

Всего на Спартакиаде Московская область получила уже 20 медалей: семь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых. В команду входит 165 спортсменов.

В масштабном турнире принимают участие более 2,5 тыс. человек. Соревнования проводятся по 14 видам спорта на территории пяти регионов. В частности, конькобежцы соревнуются в Челябинске.

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#спорт
#конькобежный спорт
#спартакиада
#подмосковье
#московская область
#медали
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Медведев потеряет 250 рейтинговых очков из-за отказа от защиты титула в Дохе
Первая ракетка России Медведев снялся с турнира АТР в Дохе
15 февраля 2024, 18:01

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира АТР-250 в Дохе (Катар) и не защитит прошлогодний чемпионский титул. Извинившись перед болельщиками, теннисист объяснил, что пока не готов играть в полную силу, так как ещё не отошёл от «забега в Австралии».
Напомним, на Australian Open первая ракетка России и третий игрок в мировом рейтинге АТР дошёл до финала, где в пятисетовом поединке уступил итальянцу Яннику Синнеру, победив в первых двух партиях. До этого Медведев провёл на турнире ещё три матча по пять сетов, в двух из которых отыгрался со счёта 0:2 по партиям, а всего провёл на австралийских кортах 20 часов 35 минут.

После финала в Сиднее россиянин снялся уже со второго турнира подряд. До Катара он отказался от участия в соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды), где в прошлом году также стал победителем. Отказываясь от защиты титулов, Даниил теряет рейтинговые очки. Из-за неучастия в турнире в Дохе он потеряет 250 рейтинговых баллов.

Медведев выразил сожаление по поводу того, что не сможет сыграть в столице Катара, так как не готов показывать свой лучший теннис. Он выразил благодарность организаторам, спонсорам и болельщикам, которые всегда здесь хорошо к нему относились, и выразил надежду, что обязательно приедет в Доху в следующем году.

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#теннис
#очки
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В Одинцовском округе 17 февраля состоится гонка «Лыжня Малевича»
15 февраля 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Гонку «Лыжня Малевича» проведут в субботу, 17 февраля, в парке Малевича, расположенном на территории Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.

«Принять участие в гонке могут и взрослые, и дети. Участие бесплатное. Сбор участников назначен на 11 утра», — отмечается в сообщении.

Для участников в парке будет установлен отапливаемый шатёр, в котором можно будет переодеться. Всех лыжников на финише будет ждать медаль за преодоление дистанции, а также горячий чай с сушками.

В министерстве отметили, что лыжная трасса в парке Малевича подойдёт и опытным, и начинающим гонщикам. Большая часть трассы пологая, при этом есть несколько небольших склонов.

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#одинцовский городской округ
#парк малевича
#гонка
#лыжи
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Подмосковные спортсмены завоевали награды чемпионата Европы по греко-римской борьбе
15 февраля 2024, 16:18

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три спортсмена из Московской области завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Бронзовых наград соревнования удостоились Адлет Тюлюбаев в категории до 77 килограммов, Анвар Аллахьяров в категории до 63 килограммов и Садык Лалаев в категории до 60 килограммов. Все три борца представляют подмосковную Спортшколу олимпийского резерва по единоборствам», — говорится в сообщении.
Всего российские борцы завоевали на чемпионате Европы восемь медалей: одну — высшего достоинства, три серебра и четыре бронзы. Спортсмены выступают не под российским флагом, а в статусе AIN (Individual Neutral Athletes) — индивидуальные нейтральные атлеты. Соревнования проводятся в столице Румынии Бухаресте.

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#греко-римская борьба
#чемпионат европы
#медали
#спорт
#московская область
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Тренер Силкин назвал Парагвай сильным противником
15 февраля 2024, 15:49

Фото: istockphoto.com/HStocks

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча Россия – Парагвай, назвав последних достаточно сильными противниками.
«Здорово, что удалось привезти сильных соперников. Видно, что РФС проделал хорошую работу. Главное, чтобы у футболистов была мотивация, иначе никакого смысла в таких матчах не будет. Настрой в любом случае имеет значение. Нужно ли вызывать Миранчука и Головина? Всё будет зависеть от того, какие цели намерен преследовать тренерский штаб», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Он подчеркнул, что в этом матче нужны будут все сильнейшие игроки.

Сборная России встретится на поле с Парагваем 25 марта.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выражал уверенность в том, что «Краснодар» сможет стать чемпионом. Кроме того, он хвалил команду.

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#спорт
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#сборная россии
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Тренер Тарханов прокомментировал игру Захаряна в матче с «ПСЖ»
15 февраля 2024, 15:40

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский футбольный тренер Александр Тарханов заявил, что полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян неплохо себя проявил в матче с «ПСЖ».
«Вчера был интересный матч. Арсен хорошо вышел. Мне прислали его статистику: он выиграл почти все единоборства, отдавал много передач. Захарян неплохо себя проявил в матче с «ПСЖ». Во второй игре Арсен, может, и не появится в старте, но выйдет на замену точно», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.

Ранее бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что считает правильным переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Он также выражал уверенность в том, что спортсмен добьётся успехов.

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#спорт
#матч
#спортсмен
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Глава IIHF Тардиф: Вопрос возвращения России на турниры упирается в безопасность
Глава IIHF Тардиф отреагировал на письмо игроков молодёжной сборной России
15 февраля 2024, 14:55

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Хоккеисты молодёжной сборной России направили в IIHF (ИИХФ; International Ice Hockey Federation, Международная федерация хоккея) коллективное письмо, названное ими «криком души», в котором требовали рассмотреть вопрос возвращения команды на международную арену. Им ответил глава IIHF Люк Тардиф.
Ранее это послание прокомментировал двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Он усомнился, что будет какой-либо положительный ответ, но одобрил шаг молодых хоккеистов.

«Пусть хотя бы ответят, почему не желают видеть ребят на своих турнирах», — сказал знаменитый спортсмен.

Конечно, Фетисов оказался прав. Ни о каких позитивных моментах в ответе президента IIHF Тардифа на письмо игроков российской молодёжки говорить не приходится. Он сначала завёл известную волынку о вопросах безопасности, а потом принялся поучать Федерацию хоккея России (ФХР) и призывать соблюдать правила, намекая на контрактные и трансферные споры между НХЛ и ИИХФ с одной стороны и ФХР — с другой.

Слова о безопасности звучат особенно смешно в контексте того, что IIHF сначала отстранила воюющий Израиль от соревнований под своей эгидой, а потом, будто спохватившись: «Что же это мы? Приравниваем Израиль к России!» — быстренько снова допустила израильские сборные ко всем турнирам.

Фото: istockphoto/Dmitrii Grushin

Двуличие и фальшивые стандарты европейских и мировых спортивных чиновников уже давно не удивляют. Лозунг «Спорт вне политики» давно и прочно забыт. Отстранение российских сборных лоббируют те страны, которые боятся сильной конкуренции и просто понимают свою несостоятельность перед «Красной машиной» в случае её возвращения на международную арену. А вот молодых хоккеистов, безусловно, жаль. Ибо спортивный век короток и пропускать главные турниры Европы и мира им, конечно, обидно.

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#послание
#хоккей
#спорт
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Елена Вяльбе заявила о зависти иностранцев к российским соревнованиям
Елена Вяльбе: Спартакиада ни в чём не уступает Олимпийским играм и Кубку мира
15 февраля 2024, 13:31

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Иностранные спортсмены завидуют российским лыжникам из-за отличных условий, в которых проходят соревнования Спартакиады. Уровень организации, накал соперничества, показываемые результаты ни в чём не уступают Олимпиаде или Кубку мира.
Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Вяльбе. Ей есть с чем сравнивать, так же как и к её мнению стоит прислушаться. На чемпионате мира в 1997 году в норвежском Тронхейме Вяльбе установила рекорд — победила во всех пяти гонках программы турнира.

Соревнования Спартакиады проходят по программе Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии, в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Старты лыжников принимают Краснодарский край, Челябинская, Свердловская, Тюменская области и Красноярский край.

Фото: istockphoto/HenrikNorway

Вяльбе рассказала журналистам, что Спартакиада ни в чём не уступает Олимпиаде или Кубку мира, а кое-в чём и превосходит эти турниры. Она сообщила, что знает о том, что иностранцы в интернете следят за российскими стартами и втайне наверняка завидуют нашим лыжникам. Например, недавно власти Милана заявили, что ищут возможность провести некоторые старты за пределами Италии, так как не могут подготовить трассы и опасаются отсутствия снега. В России никаких проблем с организацией соревнований нет, заключила глава ФЛГР.

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#трассы
#иностранцы
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Подмосковная команда завоевала медаль в прыжках с трамплина на Спартакиаде сильнейших
15 февраля 2024, 12:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую награду завоевала сборная Московской области на Спартакиаде сильнейших спортсменов России по прыжкам на лыжах с трамплина в смешанных соревнованиях, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В команде подмосковной сборной выступили Ксения Каблукова, Ирина Аввакумова, Максим Альчиков и Константин Николаев. В соревновании смешанного формата они набрали 830,4 балла. Этот результат обеспечил им нижнюю ступень пьедестала. Победу одержала сборная Свердловской области, серебро досталось сборной Москвы», — говорится в сообщении.
Всего с начала Спартакиады команда Московской области завоевала 17 медалей: по пять золотых и серебряных и семь бронзовых.

Во второй Всероссийской спартакиаде между регионами страны по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов принимают участие более 2,5 тыс. спортсменов, соревнования проводятся по 14 видам спорта. За Подмосковье на турнире выступают 165 человек.

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