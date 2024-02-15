Кириенко объяснил страхом недопуск спортсменов РФ к международным соревнованиям

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«Какая страна ещё может таким похвастаться? Когда на эту уходящую в даль золотую стену смотришь, все вопросы о том, почему наших спортсменов не пускают на международные соревнования, отлетают сами собой. Боятся просто!» — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Кириенко.Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Вяльбе заявляла, что иностранные спортсмены завидуют российским лыжникам из-за отличных условий, в которых проходят соревнования Спартакиады, а уровень организации, накал соперничества, показываемые результаты ни в чём не уступают Олимпиаде или Кубку мира.
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