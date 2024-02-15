Подмосковные спортсмены завоевали награды чемпионата Европы по греко-римской борьбе

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три спортсмена из Московской области завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Бронзовых наград соревнования удостоились Адлет Тюлюбаев в категории до 77 килограммов, Анвар Аллахьяров в категории до 63 килограммов и Садык Лалаев в категории до 60 килограммов. Все три борца представляют подмосковную Спортшколу олимпийского резерва по единоборствам», — говорится в сообщении.Всего российские борцы завоевали на чемпионате Европы восемь медалей: одну — высшего достоинства, три серебра и четыре бронзы. Спортсмены выступают не под российским флагом, а в статусе AIN (Individual Neutral Athletes) — индивидуальные нейтральные атлеты. Соревнования проводятся в столице Румынии Бухаресте.
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