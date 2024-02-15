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Подмосковные спортсмены завоевали награды чемпионата Европы по греко-римской борьбе

15 февраля 2024, 16:18
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три спортсмена из Московской области завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.

«Бронзовых наград соревнования удостоились Адлет Тюлюбаев в категории до 77 килограммов, Анвар Аллахьяров в категории до 63 килограммов и Садык Лалаев в категории до 60 килограммов. Все три борца представляют подмосковную Спортшколу олимпийского резерва по единоборствам», — говорится в сообщении.
Всего российские борцы завоевали на чемпионате Европы восемь медалей: одну — высшего достоинства, три серебра и четыре бронзы. Спортсмены выступают не под российским флагом, а в статусе AIN (Individual Neutral Athletes) — индивидуальные нейтральные атлеты. Соревнования проводятся в столице Румынии Бухаресте.

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#греко-римская борьба
#чемпионат европы
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Тренер Силкин назвал Парагвай сильным противником
15 февраля 2024, 15:49

Фото: istockphoto.com/HStocks

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча Россия – Парагвай, назвав последних достаточно сильными противниками.
«Здорово, что удалось привезти сильных соперников. Видно, что РФС проделал хорошую работу. Главное, чтобы у футболистов была мотивация, иначе никакого смысла в таких матчах не будет. Настрой в любом случае имеет значение. Нужно ли вызывать Миранчука и Головина? Всё будет зависеть от того, какие цели намерен преследовать тренерский штаб», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Он подчеркнул, что в этом матче нужны будут все сильнейшие игроки.

Сборная России встретится на поле с Парагваем 25 марта.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выражал уверенность в том, что «Краснодар» сможет стать чемпионом. Кроме того, он хвалил команду.

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#спорт
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Тренер Тарханов прокомментировал игру Захаряна в матче с «ПСЖ»
15 февраля 2024, 15:40

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский футбольный тренер Александр Тарханов заявил, что полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян неплохо себя проявил в матче с «ПСЖ».
«Вчера был интересный матч. Арсен хорошо вышел. Мне прислали его статистику: он выиграл почти все единоборства, отдавал много передач. Захарян неплохо себя проявил в матче с «ПСЖ». Во второй игре Арсен, может, и не появится в старте, но выйдет на замену точно», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.

Ранее бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что считает правильным переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Он также выражал уверенность в том, что спортсмен добьётся успехов.

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#спорт
#матч
#спортсмен
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Глава IIHF Тардиф: Вопрос возвращения России на турниры упирается в безопасность
Глава IIHF Тардиф отреагировал на письмо игроков молодёжной сборной России
15 февраля 2024, 14:55

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Хоккеисты молодёжной сборной России направили в IIHF (ИИХФ; International Ice Hockey Federation, Международная федерация хоккея) коллективное письмо, названное ими «криком души», в котором требовали рассмотреть вопрос возвращения команды на международную арену. Им ответил глава IIHF Люк Тардиф.
Ранее это послание прокомментировал двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Он усомнился, что будет какой-либо положительный ответ, но одобрил шаг молодых хоккеистов.

«Пусть хотя бы ответят, почему не желают видеть ребят на своих турнирах», — сказал знаменитый спортсмен.

Конечно, Фетисов оказался прав. Ни о каких позитивных моментах в ответе президента IIHF Тардифа на письмо игроков российской молодёжки говорить не приходится. Он сначала завёл известную волынку о вопросах безопасности, а потом принялся поучать Федерацию хоккея России (ФХР) и призывать соблюдать правила, намекая на контрактные и трансферные споры между НХЛ и ИИХФ с одной стороны и ФХР — с другой.

Слова о безопасности звучат особенно смешно в контексте того, что IIHF сначала отстранила воюющий Израиль от соревнований под своей эгидой, а потом, будто спохватившись: «Что же это мы? Приравниваем Израиль к России!» — быстренько снова допустила израильские сборные ко всем турнирам.

Фото: istockphoto/Dmitrii Grushin

Двуличие и фальшивые стандарты европейских и мировых спортивных чиновников уже давно не удивляют. Лозунг «Спорт вне политики» давно и прочно забыт. Отстранение российских сборных лоббируют те страны, которые боятся сильной конкуренции и просто понимают свою несостоятельность перед «Красной машиной» в случае её возвращения на международную арену. А вот молодых хоккеистов, безусловно, жаль. Ибо спортивный век короток и пропускать главные турниры Европы и мира им, конечно, обидно.

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#израиль
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#вячеслав фетисов
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#хоккей
#спорт
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Елена Вяльбе заявила о зависти иностранцев к российским соревнованиям
Елена Вяльбе: Спартакиада ни в чём не уступает Олимпийским играм и Кубку мира
15 февраля 2024, 13:31

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Иностранные спортсмены завидуют российским лыжникам из-за отличных условий, в которых проходят соревнования Спартакиады. Уровень организации, накал соперничества, показываемые результаты ни в чём не уступают Олимпиаде или Кубку мира.
Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Вяльбе. Ей есть с чем сравнивать, так же как и к её мнению стоит прислушаться. На чемпионате мира в 1997 году в норвежском Тронхейме Вяльбе установила рекорд — победила во всех пяти гонках программы турнира.

Соревнования Спартакиады проходят по программе Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии, в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Старты лыжников принимают Краснодарский край, Челябинская, Свердловская, Тюменская области и Красноярский край.

Фото: istockphoto/HenrikNorway

Вяльбе рассказала журналистам, что Спартакиада ни в чём не уступает Олимпиаде или Кубку мира, а кое-в чём и превосходит эти турниры. Она сообщила, что знает о том, что иностранцы в интернете следят за российскими стартами и втайне наверняка завидуют нашим лыжникам. Например, недавно власти Милана заявили, что ищут возможность провести некоторые старты за пределами Италии, так как не могут подготовить трассы и опасаются отсутствия снега. В России никаких проблем с организацией соревнований нет, заключила глава ФЛГР.

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#рекорд
#тренер
#спартакиада
#президент
#трассы
#иностранцы
#соревнования
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Подмосковная команда завоевала медаль в прыжках с трамплина на Спартакиаде сильнейших
15 февраля 2024, 12:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую награду завоевала сборная Московской области на Спартакиаде сильнейших спортсменов России по прыжкам на лыжах с трамплина в смешанных соревнованиях, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В команде подмосковной сборной выступили Ксения Каблукова, Ирина Аввакумова, Максим Альчиков и Константин Николаев. В соревновании смешанного формата они набрали 830,4 балла. Этот результат обеспечил им нижнюю ступень пьедестала. Победу одержала сборная Свердловской области, серебро досталось сборной Москвы», — говорится в сообщении.
Всего с начала Спартакиады команда Московской области завоевала 17 медалей: по пять золотых и серебряных и семь бронзовых.

Во второй Всероссийской спартакиаде между регионами страны по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов принимают участие более 2,5 тыс. спортсменов, соревнования проводятся по 14 видам спорта. За Подмосковье на турнире выступают 165 человек.

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#спорт
#лыжи
#спартакиада
#московская область
#подмосковье
#медаль
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Общественник Алексеев: «Было бы лучше более чётко прописать действия арбитров»
14 февраля 2024, 19:45

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Основатель российского «Объединения спортивных болельщиков» Всеволод Алексеев заявил, что введение в футболе синих карточек за тактические фолы и споры с судьями не искоренят скандалы с арбитрами.
Он отметил необходимость более чёткого прописания правил действий самих судей.

«Это не первая попытка введения дополнительных карточек в футболе. Недавно появлялись белые карточки в футболе, но они несли не карательную функцию, а поощрительную. Было бы лучше более четко прописать действия арбитров в той или иной ситуации, чтобы выдачи карточек были обоснованными», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Алексеев.

Ранее журналист, автор Telegram-канала «Футбольные темы» Артем Локалов заявил, что нововведения в футболе, в том числе и введение синих карточек, необходимы.

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Журналист Локалов поддержал введение синих карточек в футбол
14 февраля 2024, 19:36

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Журналист, автор Telegram-канала «Футбольные темы» Артем Локалов заявил, что нововведения в футболе, в том числе и введение синих карточек, необходимы.
«Я приветствую такое нововведение, также я выступал за то, чтобы судьи обсуждали свои решения по громкой связи. Мы движемся в сторону цифровизации и все эти нововведения нужно применять, в том числе, в футболе», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Локалов.

Он также отметил, что было бы ещё лучше, если бы было чёткое объяснение подобных нововведений.

До этого Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о начале тестирования синих карточек.

Ранее священник Павел Островский назвал ошибкой закон о Fan ID. Он призвал договариваться с футбольными фанатами, а не конфликтовать с ними, пытаясь взять над людьми контроль.

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#футбол
#спорт
#правила
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Подмосковный конькобежец завоевал награду Спартакиады сильнейших
14 февраля 2024, 17:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Чемпион и призёр Олимпийских игр, многократный чемпион Европы Руслан Захаров из Московской области завоевал серебряную медаль по конькобежному спорту на второй Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В забеге на 5 тысяч метров Руслан Захаров занял второе место. Золото в этой дисциплине завоевал конькобежец из Красноярского края Сергей Трофимов, бронзовую медаль получил москвич Даниил Найдёнышев», — говорится в сообщении.
Сейчас в копилке команды Московской области 16 медалей: пять высшего достоинства, столько же серебряных и шесть бронзовых.

В Спартакиаде, которая проводится между регионами России, принимают участие более двух с половиной тысяч спортсменов. В команду, представляющую Московскую область, вошли 165 человек.

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#спорт
#конькобежный спорт
#спартакиада
#подмосковье
#московская область
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Жителям Подмосковья предложили посмотреть суперфинал «Битвы роботов» онлайн
14 февраля 2024, 16:57

Фото: iStock/Teerasak Boonyophan

Суперфинал международного чемпионата «Битва роботов» состоится в Казани в рамках мультиспортивного турнира «Игры будущего», наблюдать за происходящим жители Московской области смогут в режиме реального времени через онлайн-трансляцию, организованную на платформе «ВКонтакте», сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
«Участниками суперфинала станут 15 сильнейших компаний из России, Казахстана, Белоруссии, Индии, Чили, Китая, Эквадора, Ирана, ОАЭ и Бразилии. (…) От России в чемпионате будут участвовать семь команд», — отмечается в сообщении.
Битвы в рамках суперфинала будут проводиться 24 февраля с 15:30 до 17:30, 25 февраля с 15:30 до 16:40, а также вечером 26 февраля — с 19:00 до 21:30.

Трансляция «Битвы роботов» будет доступна по ссылке.

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#роботы
#спорт
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