Кирьос считал, что Медведев ничего не добьётся в теннисе

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Финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос рассказал своё впечатление о теннисисте Данииле Медведеве.
«Я думал, что Медведев будет ужасным теннисистом. Я играл с ним в юниорах. Одержал победу со счетом что-то типа 6:3, 6:3. И думал: «Он просто ужасен». Никогда не видел техники хуже. Я тогда сказал: «Ему надо бросать. Он ничего не добьется с такими ударами». И вот теперь он чемпион турнира «Большого шлема». Это забавно. Он ещё и психом был», — рассказал Кирьос телеканалу Eurosport.Даниил Медведев выступает на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). В четвёртом круге он встретится с португальцем Нуну Боргесом.
В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидирует серб Новак Джокович (11 055 очков). На втором месте испанец Карлос Алькарас с 8855 очками. Тройку замкнул Даниил Медведев (7555 очков). На пятом месте Андрей Рублев (5010 очков).
Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев прошёл в четвертьфинал Australian Open 2024 года.
«Лента.ру» пишет, что в четвертом круге россиянин встретился с австралийцем Алексом де Минауром. Игра закончилась победой Рублева в пяти сетах со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Матч продолжался 4 часа и 14 минут. Андрей Рублев является пятой ракеткой мира. В следующем круге 26-летний спортсмен встретится с итальянцем Янником Синнером.
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