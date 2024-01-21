Теннисистка Мирра Андреева покинула Australian Open

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
У российской теннисистки Мирры Андреевой не получилось пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.
В матче четвертого раунда турнира 16-летняя спортсменка уступила чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Игра длилась 2 часа 2 минуты.
Мирра Андреева в первый раз сыграла в основной сетке Australian Open. В минувшем сезоне она добралась до третьего раунда на «Ролан Гаррос», до четвертого - на Уимблдоне, до второго ей удалось дойти на US Open.
В четвертьфинале Australian Open Барбора Крейчикова встретится со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
Ранее в матче четвертого круга Australian Open россиянке Марии Тимофеевой не удалось обыграть украинку Марту Костюк.
Встреча длилась чуть больше часа и закончилась со счетом 6:2, 6:1. В начале первого сета игру прервали на 50 минут из-за дождя.В следующем круге Костюк встретится с американкой Кори Гауфф.
Мария Тимофеева впервые в карьере выступала в основной сетке турнира «Большого шлема», а Костюк в первый раз вышла в 1/4 финала Australian Open.
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Мирра Андреева в первый раз сыграла в основной сетке Australian Open. В минувшем сезоне она добралась до третьего раунда на «Ролан Гаррос», до четвертого - на Уимблдоне, до второго ей удалось дойти на US Open.
Ранее в матче четвертого круга Australian Open россиянке Марии Тимофеевой не удалось обыграть украинку Марту Костюк.
Встреча длилась чуть больше часа и закончилась со счетом 6:2, 6:1. В начале первого сета игру прервали на 50 минут из-за дождя.В следующем круге Костюк встретится с американкой Кори Гауфф.
Мария Тимофеева впервые в карьере выступала в основной сетке турнира «Большого шлема», а Костюк в первый раз вышла в 1/4 финала Australian Open.
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Мария Фирсова