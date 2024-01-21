Россиянка Тимофеева проиграла украинке Костюк в четвертом круге Australian Open

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В матче четвертого круга Australian Open россиянке Марии Тимофеевой не удалось обыграть украинку Марту Костюк.
Встреча длилась чуть больше часа и закончилась со счетом 6:2, 6:1. В начале первого сета игру прервали на 50 минут из-за дождя.
В следующем круге Костюк встретится с американкой Кори Гауфф.
Мария Тимофеева впервые в карьере выступала в основной сетке турнира «Большого шлема», а Костюк в первый раз вышла в 1/4 финала Australian Open.
Накануне теннисистка Ига Свентек из Польши неожиданно уступила в матче третьего круга Australian Open 19-летней спортсменке Линде Носковой со счетом 6:3, 3:6, 4:6.
Матч длился 2 часа и 22 минуты. Ига Свентек четыре раза подавала навылет, на её счету одна двойная ошибка. Спортсменка реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Линды Носковой 10 эйсов, а также четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
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В следующем круге Костюк встретится с американкой Кори Гауфф.
Мария Тимофеева впервые в карьере выступала в основной сетке турнира «Большого шлема», а Костюк в первый раз вышла в 1/4 финала Australian Open.
Матч длился 2 часа и 22 минуты. Ига Свентек четыре раза подавала навылет, на её счету одна двойная ошибка. Спортсменка реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Линды Носковой 10 эйсов, а также четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
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Мария Фирсова