Теннисист Рублев пробился в четвертьфинал Australian Open

Фото: РИА Новости/Александар Джорович
Российский теннисист Андрей Рублев прошёл в четвертьфинал Australian Open 2024 года.
«Лента.ру» сообщает, что в четвертом круге россиянин встретился с австралийцем Алексом де Минауром. Игра закончилась победой Рублева в пяти сетах со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Матч продолжался 4 часа и 14 минут.
Андрей Рублев является пятой ракеткой мира. В следующем круге 26-летний спортсмен встретится с итальянцем Янником Синнером.
Действующий победитель турнира - серб Новак Джокович. В финале прошлого года он был сильнее грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5).
Ранее сообщалось, что у российской теннисистки Мирры Андреевой не получилось пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. В матче четвертого раунда турнира 16-летняя спортсменка уступила чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Игра длилась 2 часа 2 минуты.
Мирра Андреева в первый раз сыграла в основной сетке Australian Open. В минувшем сезоне она добралась до третьего раунда на «Ролан Гаррос», до четвертого - на Уимблдоне, до второго ей удалось дойти на US Open.
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Андрей Рублев является пятой ракеткой мира. В следующем круге 26-летний спортсмен встретится с итальянцем Янником Синнером.
Ранее сообщалось, что у российской теннисистки Мирры Андреевой не получилось пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. В матче четвертого раунда турнира 16-летняя спортсменка уступила чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Игра длилась 2 часа 2 минуты.
Мирра Андреева в первый раз сыграла в основной сетке Australian Open. В минувшем сезоне она добралась до третьего раунда на «Ролан Гаррос», до четвертого - на Уимблдоне, до второго ей удалось дойти на US Open.
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Мария Фирсова