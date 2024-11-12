Кирш поделился впечатлением от работы с Семаком

Сергей Семак (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Воспитанник «Зенита» Илья Кирш заявил, что при работе с главным тренером петербургского клуба Сергеем Семаком последний произвёл на спортсмена впечатление спокойного человека и профессионала.
«Ничего особенного. Думаю, он видел, что я был готов, поэтому перед игрой просто сказал, чтобы я не нервничал. Ребята тоже тогда похвалили. Семак произвёл впечатление очень спокойного тренера и человека», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Кирш.
Напомним, в сентябре прошлого года футболист Илья Кирш сыграл за «Зенит» в товарищеском матче с «Сепаханом».
Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что низкая посещаемость матчей команды в рамках РПЛ связана с плохой работой самого клуба.
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