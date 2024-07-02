Ковачевич выразил уверенность в результативности Николича в ЦСКА

Фото: РИА Новости/Джузеппе Маффиа
Бывший защитник «Войводины» Владимир Ковачевич охарактеризовал тренера Марко Николича как сильного профессионала.
Поэтому, считает спортсмен, у Николича есть все шансы показать результат в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что главный тренер российской сборной Валерий Карпин подписал новый контракт с национальной командой. Соглашение рассчитано на четыре года, сообщила пресс-служба сборной, опубликовав видео с 55-летним тренером.
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«Могу сказать, что он один из сильнейших специалистов, с которыми я работал. Это было давно, но уже тогда было видно, что Марко – очень сильный тренер. Если ЦСКА ему даст время, то он сто процентов покажет результат», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Ковачевич.
Ранее сообщалось, что главный тренер российской сборной Валерий Карпин подписал новый контракт с национальной командой. Соглашение рассчитано на четыре года, сообщила пресс-служба сборной, опубликовав видео с 55-летним тренером.
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Мелисса Тимофеева