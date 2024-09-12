Кирьяков сравнил подбор игроков у «Динамо» и ЦСКА

Фото: iStock/gorodenkoff
Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков высказал мнение о том, что подбор игроков у «Динамо» качественнее, чем у ЦСКА.
«После прошлого сезона все ждали от «Динамо» большего. Все думали, что клуб будет укреплять свой успех, в который попала ложка дёгтя в последнем туре. «Динамо» нестабильно в обороне и атаке, есть проблемы с реализацией. Такая же ситуация была в других встречах. Есть недобор очков «Динамо». Но чувствуется, что у «Динамо» хороший потенциал, у команды подбор намного лучше, чем у ЦСКА», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Кирьяков.Вместе с тем, он отметил, что шестое место, которое занимает сейчас «Динамо», не может устроить болельщиков команды.
Ранее в агентстве Gestifute заявили, что переход нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в чемпионат России нереалистичен.
Читайте также:
Тренер Гладилин раскрыл, какая роль в «Зените» достанется Соболеву
Тренер Гладилин объяснил отсутствие работы у Дзюбы и Джикии
Стало известно, перейдёт ли Роналду в РПЛ
Мелисса Тимофеева