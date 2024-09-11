Тренер Гладилин раскрыл, какая роль в «Зените» достанется Соболеву

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Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что перешедший в «Зенит» Александр Соболев будет выполнять функции экс-форварда Артема Дзюбы.
«Раз они отдали центрального нападающего Сергеева в Самару, значит Соболев будет выполнять эти функции. Как он будет работать, выиграет ли конкуренцию — посмотрим. Но Семак знает, как играть с таким нападающим, он работал с Дзюбой, это будет похожий вариант. Соболев как центральный нападающий будет продавливать, бороться, сбрасывать мяч партнёрам», — предположил в беседе с Газета.ру Гладилин.
Бывший форвард «Зенита», чемпион СССР Юрий Герасимов высказал мнение о том, что Александра Соболева взяли в «Зенит» по той причине, что он был качественным футболистом в «Спартаке».
«Соболев — лучшее, что было в «Спартаке». Наверное, поэтому его взяли в «Зенит». Новый аргентинец — вообще умница. Немножко угловатый, манера бега необычная, но видно, что парень забивной, ищет момент, знает, где открыться в штрафной», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Герасимов.
Ранее Валерий Гладилин предположил, что экс-игроки сборной России Артем Дзюба и Георгий Джикия до сиз пор находятся вне клубов, возможно, из-за финансовых претензий.
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