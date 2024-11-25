Стало известно, какой матч станет определяющим для «Локомотива»

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Бывший защитник ФК «Локомотив» Дмитрий Сенников заявил, что матч с «Краснодаром» станет определяющим для «железнодорожников», а также порассуждал о том, как их молодежь отреагирует на проигрыш «Спартаку» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со счетом 2:5.
«Думаю, на молодежь никак не повлияет. Правильно сказал Галактионов: «Нас спустили на землю». Считали очки — кто больше набрал: Галактионов или Семин? Вот эти подсчеты всегда сказываются не в лучшую сторону», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.Сенников также подчеркнул, что такой проигрыш вынудит «Локомотив» обратить внимание на то, что в РПЛ есть достойные команды, обыграть которые «не так просто будет». Футболист считает, что следующие два тура «железнодорожникам» нужно выложиться на максимум и не упустить дома победу над ФК «Химки», чтобы получить мотивацию после поражения.
«А матч с «Краснодаром» в последнем туре будет определяющим — какие задачи ставить после перерыва», — заключил он.Читайте также:
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