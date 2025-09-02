Кирьяков высказался о мотивации ЦСКА
Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением об игре ЦСКА под руководством Фабио Челестини в начале сезона-2025/26 РПЛ.
По его словам, хотя из клуба ушли многие исполнители, оставшиеся быстро наладили комбинации и хорошо понимают друг друга. Технически команда оснащена на достойном уровне, есть и исполнительское мастерство. В целом, ЦСКА пока производит очень сильное впечатление, добавил он.
«ЦСКА бежит, работает в высоком темпе (...) Мотивация, конечно, запредельная», — сказал собеседник портала Metaratings.
Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года. Под его руководством «армейцы» стартовали с победы в Суперкубке России, а по итогам семи туров чемпионата набрали 15 очков и идут на второй строчке турнирной таблицы.