Кирьяков высказался о мотивации ЦСКА

02 сентября 2025, 14:28

Кирьяков нвзвал запредельной мотивацию ЦСКА

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением об игре ЦСКА под руководством Фабио Челестини в начале сезона-2025/26 РПЛ.





По его словам, хотя из клуба ушли многие исполнители, оставшиеся быстро наладили комбинации и хорошо понимают друг друга. Технически команда оснащена на достойном уровне, есть и исполнительское мастерство. В целом, ЦСКА пока производит очень сильное впечатление, добавил он.





«ЦСКА бежит, работает в высоком темпе (...) Мотивация, конечно, запредельная», — сказал собеседник портала Metaratings.