Стало известно, кто может арендовать у «Сочи» Гуарирапу
Как сообщает Metaratings.ru, эмиратский клуб «Аль-Наср» предложил «Сочи» арендную сделку по 22‑летнему венесуэльскому нападающему Саулю Гуарирапе.
В предложении предусмотрена опция обязательного выкупа, которая вступит в силу при выполнении условия по общему игровому времени.
Гуарирапа ещё несколько недель будет восстанавливаться после травмы; трансферное окно в ОАЭ открыто до 2 октября. Форвард защищает цвета «Сочи» с января 2024 года: на его счету 10 голов и 4 результативные передачи в 26 матчах.
Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро. Ранее сообщалось о возможном переходе игрока в кипрский «Пафос».
