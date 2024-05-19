Усик победил Фьюри и завоевал статус абсолютного чемпиона мира по боксу

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Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри по очкам в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе в Саудовской Аравии, передает «Спорт-Экспресс».
Бой проходил в Эр-Рияде и длился все 12 раундов. Все закончилось победой Усика раздельным судебным решением — 115-112, 113-114, 114-113. Это стало первым поражением в его профессиональной карьере Фьюри. Усик победил в 22-м бою на профессиональном ринге и остался непобежденным.
Впервые в истории бокса было разыграно сразу 4 титула чемпиона мира: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.
Ранее The Story Insider сообщил, что гарантированные гонорары британца и украинца достигли 20 и восемь миллионов долларов соответственно. Они получат основной доход от продажи платных трансляций.
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Впервые в истории бокса было разыграно сразу 4 титула чемпиона мира: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.
Ранее The Story Insider сообщил, что гарантированные гонорары британца и украинца достигли 20 и восемь миллионов долларов соответственно. Они получат основной доход от продажи платных трансляций.
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Александр Климов