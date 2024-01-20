Клопп предлагает смертельно больному Эрикссону стать тренером «Ливерпуля»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп приглашает Свена Йорана Эрикссона руководить английским клубом в течение дня.
Бывший тренер сборной Англии 75-летний Свен‑Йоран Эрикссон в январе сообщил о том, что болен онкологическим заболеванием. По прогнозам врачей, ему осталось жить примерно год. До этого шведский специалист говорил, что его мечтой было тренировать «Ливерпуль».
Юрген Клопп, который тренирует «Ливерпуль», не против на один день освободить для него свой пост, пишет Mirror
Ранее экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло раскритиковал владельцев итальянской «Ромы» после того, как стало известно об увольнении с поста тренера Жозе Моуринью. Sky Sport Italia передаёт слова Капелло.
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Юрген Клопп, который тренирует «Ливерпуль», не против на один день освободить для него свой пост, пишет Mirror
«Мы с радостью примем его здесь. Он может сидеть на моем месте в моем офисе и выполнять мою работу в течение дня, если захочет. Это не проблема. Что касается нахождения на скамейке запасных, то это может быть немного сложнее»,-сказал Клопп.Эрикссон тренировал шведский «Гетеборг», лиссабонскую «Бенфику», итальянские и китайские клубы, английские «Манчестер Сити» и «Лестер», сборные Мексики, Кот‑д’Ивуара, а также команду Филиппин. С 2001 по 2006 год Эрикссон готовил к играм английскую сборную.
Ранее экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло раскритиковал владельцев итальянской «Ромы» после того, как стало известно об увольнении с поста тренера Жозе Моуринью. Sky Sport Italia передаёт слова Капелло.
«Похожая история была со мной, когда я тренировал сборную России. Я ехал в аэропорт после поражения от Австрии. Мне позвонили и сказали, что я уволен. Думаю, между владельцами и тренерами должны быть другие отношения», —высказал своё мнение Фабио Капелло.Читайте также:
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Мария Фирсова