Команда «Чеховские медведи» выиграла серебро гандбольной Суперлиги

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Чеховские медведи стали серебряными призёрами гандбольной Суперлиги. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Матчи Суперлиги прошли 19 мая во дворце спорта «Олимпийский» имени В.Максимова в городском округе Чехов.
Для подмосковной команды «Чеховские медведи» это был 24 финал Суперлиги. Стоит отметить, что гандбольный клуб является 21-кратным чемпионом страны.
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«В финальном противостоянии с московским ЦСКА гандболисты из Чехова потерпели два поражения подряд и, таким образом, заняли второе место на турнире. Итоговая игра завершилась со счётом 27:30 в пользу столичных армейцев. Первый матч также остался за московской командой — 26:25», — подчеркнули в пресс-службе.
Для подмосковной команды «Чеховские медведи» это был 24 финал Суперлиги. Стоит отметить, что гандбольный клуб является 21-кратным чемпионом страны.
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Мира Полтева