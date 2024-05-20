Регбистки из Подмосковья заняли втрое место по итогам шестого тура чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда клуба «ВВА-Подмосковье» вышла на второе место по итогам шестого тура чемпионата России по регби-7 среди женщин, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В полуфинальной игре спортсменки из клуба «ВВА-Подмосковье» одержали верх над командой «Ростов-ДГТУ» со счётом 36:10. А в финале представительницы Московской области встретились со столичной командой ЦСКА и уступили со счётом 5:24», — говорится в сообщении.В настоящее время столичные регбистки из ЦСКА возглавляют турнирную таблицу со 118 очками. Второе место занимает «ВВА-Подмосковье» со 108 очками, а замыкает тройку лучших команда «Енисей-СТМ», набравшая 90 очков.
В министерстве добавили, что лучшим игроком команды «ВВА-Подмосковье» по итогам шестого тура чемпионата Росси по регби-7 стала Алсу Мардеева.
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