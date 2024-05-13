В Подмосковье установили 11 рекордов России и мира по буксировке тяжёлой техники

Фото: Ирина Мальцева
В Балашихе атлеты установили 11 рекордов России и мира по буксировке тяжёлой техники. Об этом сообщил корреспондент.
Соревнования прошли на Пригородной улице микрорайона Саввино городского округа Балашиха.
Юные и опытные богатыри в одиночку и парами сдвигали с места спецтехнику, общий вес которой составил почти 80 тонн. Шоу рекордов состоялось в честь Дня Победы под эгидой спортивного патриотически-богатырского движения «Дружина» во главе с Романом «Коловратом» Новиковым и проекта «Baby Strong».
По итогам соревнований был установлен абсолютный рекорд мира, шесть рекордов России и мира, а также четыре рекорда России.
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Юные и опытные богатыри в одиночку и парами сдвигали с места спецтехнику, общий вес которой составил почти 80 тонн. Шоу рекордов состоялось в честь Дня Победы под эгидой спортивного патриотически-богатырского движения «Дружина» во главе с Романом «Коловратом» Новиковым и проекта «Baby Strong».
«Рекорд России установила на шоу-турнире их самая юная подопечная — 10-летняя Варвара Вышлова. Она протянула ГАЗель весом 3 тонны способом трак-пул. Это её первые соревнования, на которых спортсменка сразу поставила рекорд. Рекордсмена Роман Вышлов на этом турнире установил очередной рекорд России и мира и способом трак-пул протянул 60 тонн. За установку рекордов атлетам вручили пояса, сертификаты, дипломы и медали. Самым старшим участником богатырского шоу стал 66-летний Серж Геворкян. Он в одиночку установил рекорд России и мира по буксировке спецтехники весом 60 тонн», — поделились корреспондент.
По итогам соревнований был установлен абсолютный рекорд мира, шесть рекордов России и мира, а также четыре рекорда России.
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Мира Полтева