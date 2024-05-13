В Подмосковье установили 11 рекордов России и мира по буксировке тяжёлой техники

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам из Люберец Сергей Агаджанян установил парный рекорд страны и планеты по сценическому экстриму. Силач выступил на площадке ВДНХ «Спортивная Россия» на выставке-форуме «Россия», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.