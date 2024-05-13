Воскресенская самбистка стала призёром чемпионата Европы

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковная спортсменка Нина Сердюк завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по самбо в Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Представительница Воскресенска в составе сборной России выступила в дисциплине «боевое самбо». По итогам соревновательного дня она заняла третью ступень пьедестала в весовой категории до 59 кг. В полуфинале главного континентального старта года Сердюк уступила другой россиянке Елизавете Лапаевой. Чемпионкой в этой категории стала румынка Кристина Бондарь», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, на нынешнем чемпионате Европы впервые в истории медали в дисциплине «боевое самбо» разыгрывались среди женщин.
Чемпионат и первенство Европы по боевому и спортивному самбо прошёл в сербском городе Нови Сад с 9 по 12 мая. В турнире участвовали более 350 спортсменов из 28 стран.
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Лора Луганская