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Воскресенская самбистка стала призёром чемпионата Европы

13 мая 2024, 13:10
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Подмосковная спортсменка Нина Сердюк завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по самбо в Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Представительница Воскресенска в составе сборной России выступила в дисциплине «боевое самбо». По итогам соревновательного дня она заняла третью ступень пьедестала в весовой категории до 59 кг. В полуфинале главного континентального старта года Сердюк уступила другой россиянке Елизавете Лапаевой. Чемпионкой в этой категории стала румынка Кристина Бондарь», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, на нынешнем чемпионате Европы впервые в истории медали в дисциплине «боевое самбо» разыгрывались среди женщин.



Чемпионат и первенство Европы по боевому и спортивному самбо прошёл в сербском городе Нови Сад с 9 по 12 мая. В турнире участвовали более 350 спортсменов из 28 стран.

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#минспорт мо
Щёлковский «Спартак» стартовал в областном футбольном первенстве с двух побед
13 мая 2024, 11:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Щёлковский футбольный клуб «Спартак» успешно стартовал в первенстве Московской области 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В первых двух турах команда одержала убедительные победы над опытными соперниками – клубами «Тонар-Губино» из Орехово-Зуева со счётом 5:2 и «Олимп» из Фрязина с результатом 6:2.
«Спорт – важнейшая часть жизни округа и один из национальных приоритетов. Футбол в Щёлкове во все времена был народной игрой. Сейчас главная команда округа переживает второе рождение. Следим за успехами наших спортсменов, стараемся оказать всю необходимую поддержку и активно готовим инфраструктуру к летним праздникам футбола в округе», – сказал глава муниципалитета Андрей Булгаков.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Как отметили в пресс-службе, в нынешнем составе «Спартака» собраны воспитанники щёлковского футбола, которые ещё в прошлом сезоне выступали на юношеском уровне.

Особо там отметили игру форварда «Спартака» Павла Смияна. На старте первенства воспитанник ДЮСШ «Спартак Щёлково» забил уже пять мячей.

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Подмосковные спортсмены выиграли медали на турнирах по маунтинбайку
13 мая 2024, 11:46

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Четыре медали завоевали подмосковные спортсмены на международных и всероссийских соревнованиях по маунтинбайку. Об сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международные и всероссийские соревнования, посвященные старшему тренеру по велосипедному спорту Игорю Герасимову прошли 12 мая в деревне Юкки Ленинградской области.

«В возрастной группе юноши 13-14 лет золотую медаль завоевал Алексей Гиманов. Серебряным призером среди юношей в возрастной группе 15-16 лет стал Кирилл Серяков. В международных соревнованиях среди мужчин и женщин спортсмены Александра Ушакова и Даниил Осипов также завоевали серебряные медали», — подчеркнули в пресс-службе.

По итогам двух турниров на счету подмосковных спортсменов одна золотая и три серебряные медали.

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Подмосковный борец выиграл золото мирового квалификационного турнира в Турции
13 мая 2024, 11:16

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный борец-классик завоевал золотую награду мирового квалификационного турнира по греко-римской борьбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Квалификационные соревнования по греко-римской борьбе проходили с 7 по 13 мая в турецком городе Стамбул.

«Садык Лалаев выступал в весовой категории до 60 килограммов. Победа в данном турнире позволяет спортсмену получить олимпийскую лицензию на участие в Играх в Париже. Вторым в данной весовой категории стал азербайджанец Мурад Маммадов. Замкнул тройку призёров представитель Сербии Георгий Тибилов», — подчеркнули в пресс-службе.

По итогам соревнований у сборной России в общей сложности пять олимпийских допусков.

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Названы дата и место старта нового летнего сезона проекта «Выходи во двор»
13 мая 2024, 10:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Матч-открытие третьего летнего сезона губернаторского проекта «Выходи во двор» пройдёт 18 мая в Серпухове на стадионе «Спартак». Легенды отечественного футбола вновь померяются силами с командами жителей Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«С любительской сборной Серпухова сыграет основной состав команды «Легенды футбола» во главе с победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом России и Португалии, обладателем Кубка России и Португалии Дмитрием Аленичевым. Также в звёздную сборную вошли Роман Павлюченко, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Василий Иванов и голкипер Александр Филимонов», – говорится в сообщении.
Бессменный тренер команды – трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР как игрок, а также двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

Игру для болельщиков на трибунах по традиции будет комментировать голос» спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов. Перед стартом каждого матча пройдут мастер-классы звёзд российского футбола для юных футболистов.

Мероприятие начнётся в 10:00.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Как отметили в министерстве, в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи вы двор» команда «Легенды футбола» планирует провести 10 матчей с жителями Подмосковья. Встречи состоятся с мая по сентябрь в 10 муниципалитетах. Это Серпухов, Луховицы, Подольск, Одинцово, Наро-Фоминск, Солнечногорск, Дубна, Королёв, Богородский и Пушкинский городские округа.

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#спорт
#минспорт мо
#футбол
#подмосковье
#московская область
#выходи во двор
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«Русский Халк» из Люберец побил рекорды страны и мира по сценическому экстриму
13 мая 2024, 10:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам из Люберец Сергей Агаджанян установил парный рекорд страны и планеты по сценическому экстриму. Силач выступил на площадке ВДНХ «Спортивная Россия» на выставке-форуме «Россия», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Русский Халк» в паре с сибиряком Юрием Колмаковым за 12 минут 47 секунд разрушили суммарно 79 предметов – грелки, колоды карт, стальные стержни, походные миски и сковородки. Это новый рекорд России и мира по сценическому экстриму.
«Поздравляю всех наших соотечественников с великим праздником – Днём Победы. Наш новый рекорд – дань памяти тем, кто ценой своих жизней подарил нам мирное небо над головой. Благодарю всех за поддержку и помощь в подготовке к рекорду», – сказал Агаджанян.
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Богатыри на международной выставке-форуме «Россия».

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На турнире по дзюдо в Павловском Посаде сразились ребята из Белгородской области и ДНР
13 мая 2024, 10:21

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Командный турнир по дзюдо на Кубок главы состоялся во дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде, его участниками стали ребята разных округов Подмосковья, а также из Белгородской области, ДНР и Беларуси, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По итогам соревнований первое место заняла команда из Старого Оскола (Белгородская область), на второе место вышла команда из Республики Беларусь, а третье место разделили команды из Электростали и Орехово-Зуевского городского округа. Кроме того, специальный приз — за волю к победе — получили ребята из ДНР», — говорится в сообщении.
Юных спортсменов поблагодарил за участие в турнире глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов.

«Желаю новых побед и достижения всех намеченных целей!» — добавил Семёнов.
Все участники турнира, а также тренеры и почётные гости спортивного мероприятия получили памятные подарки.

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Беленов раскрыл секрет спортивного долголетия

Тренер Рианчо назвал Дзюбу легендой российского футбола
#павловский посад
#спорт
#дзюдо
#дети
#днр
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Беленов раскрыл секрет спортивного долголетия
Беленов объяснил спортивное долголетие любовью к футболу
08 мая 2024, 18:18

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Голкипер «Факела» Александр Беленов, которому скоро исполнится 38 лет, рассказал, что ему удаётся сохранять спортивную форму благодаря любви к футболу.
«В чём секрет? Я еще и не старый. Если брать полевых игроков, то им нужно много бегать, много силовых тренировок. У меня чуть другая задача. Никакого секрета нет – я просто люблю футбол. Без футбола никак, даже в отпуске», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Беленов.

Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение об отсутствии форварда Артёма Дзюбы в основе «Локомотива». По его словам, команде очень сложно судить, потому что никто не знает ситуации изнутри. При этом Дзюба получил травму, и команда несколько матчей провела без него, напомнил Непомнящий.

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#спорт
#тренер
#футбол
#мнение
#спортсмены
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Тренер Рианчо назвал Дзюбу легендой российского футбола
08 мая 2024, 18:05

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что футболист Артём Дзюба является легендой отечественного спорта и, в частности, ЧМ-2018.
«Не знаю, в какой сейчас форме Дзюба и с чем связаны его проблемы в «Локомотиве». Наверное, более молодые игроки выигрывают у него конкуренцию — это естественный процесс. Но Дзюба — легенда российского футбола и ЧМ-2018. Без него Россия вряд ли бы прошла Испанию в 1/8 финала. Карьеру Дзюбы можно назвать успешной», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Рианчо.

Ранее бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что 35-летний форвард Артём Дзюба является лучшим нападающим команды на данный момент. По его мнению, спортсмен хорошо играет корпусом и головой, и команде он очень полезен.

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#спорт
#тренер
#спортсмен
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Подмосковные баскетболисты стали призёрами всероссийских соревнований среди юношей
08 мая 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль всероссийских соревнований среди юношей до 15 лет имени И. Едешко завоевала команда спортшколы Павловского Посада, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В матче за третье место баскетболисты из Павловского Посада победили сборную спортшколы олимпийского резерва №2 «Ювента» из Тольятти со счётом 71:69. Победный мяч забросил защитник Егор Лясников менее чем за секунду до финальной сирены», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что представитель Московской области Кирилл Вихрев вошёл в пятёрку лучших спортсменов турнира. Соревнования проводились в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что Новый сезон велозаездов Gran Fondo в Подмосковье стартует 12 мая гонкой в Лотошине.

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#павловский посад
#спорт
#баскетбол
#минспорта мо
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