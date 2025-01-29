Легкоатлеты из Раменского завоевали семь медалей первенства Московской области

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Две золотые, три серебряные и две бронзовые медали завоевали воспитанники раменской спортшколы «Сатурн» на первенстве Московской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 и 23 лет, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Золотые медали выиграла воспитанница «Сатурна» Татьяна Усова в прыжке в длину и в тройном прыжке. Серебряные медали завоевали Полина Неретина в беге на 400 метров, Екатерина Кузнецова в беге на 1500 метров и Никита Ульев в тройном прыжке», — говорится в сообщении.Кроме того, на третью ступень пьедестала почёта поднялись представительницы Раменского округа Виктория Бычкова (тройной прыжок) и Екатерина Иванющенко (бег на 400 метров).
Соревнования проводились в городе Щёлково.
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