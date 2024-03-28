В Подмосковье прошел хоккейный матч имени летчика-испытателя РФ Сергея Богдана

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Хоккейный «Авиационно-Космический Кубок» получил имя Героя России Сергея Богдана. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Присвоение «Авиационно-Космическому Кубку» имени Сергея Богдана было принято единогласно на общем голосовании организаторов и представителей команд турнира
Стоит отметить, что победителями прошлых турниров становилась команда космонавтов Московской области «НАШИ».
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«Весенний хоккейный турнир проводится ежегодно. В «Авиационно-Космическом Кубке» принимают участие Герои России, Заслуженные лётчики-испытатели и космонавты: Сергей Богдан, Юрий Ващук, Марат Алыков, Андрей Алексеев, Сергей Залётин, Олег Новицкий,а также Михаил Тюрин, Юрий Лончаков и олимпийский чемпион по хоккею, чемпион мира и Европы Сергей Светлов» – поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева