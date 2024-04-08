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Клуб «Заречье-Одинцово» завоевал медаль чемпионата России по волейболу на снегу

08 апреля 2024, 12:22
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки команды «Заречье-Одинцово-1» из Московской области завоевали серебряную медаль в финале чемпионата России по волейболу на снегу, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В составе команды «Заречье-Одинцово-1» играли Анастасия Барсук, Дарья Павлова, Елена Федчук и Полина Цыганова. В финале подмосковные спортсменки встретились с волейболистками команды «Спартак» из Брянска ми уступили им со счётом 2:0. Бронзовую медаль чемпионата завоевала команда «Локомотив», представляющая Калининградскую область», — говорится в сообщении.
Подмосковных спортсменок поздравил с призовым местом депутат Государственной Думы Сергей Колунов.



Финал чемпионата России по волейболу на снегу проводился в городе Новый Уренгой с 5 по 7 апреля.

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Глава ОКР объяснил критику в адрес нейтральных олимпийцев из России
Поздняков: ОКР на стороне спортсменов, для которых неприемлемы условия МОК
06 апреля 2024, 16:02

Фото: istockphoto/stefko

В своем Telegram-канале президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков пояснил критику, адресованную нейтральным олимпийцам из России.
Поздняков отметил, что позиции ОКР и Министерства спорта существенно различаются. Он подчеркнул, что ОКР поддерживает спортсменов, которым не нравятся условия Международного олимпийского комитета (МОК). По словам чиновника, спортсмены должны принимать личное решение о своем участии в Олимпийских играх.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер 5 апреля выразила мнение, что российские участники Игр не должны иметь гражданство России. В свою очередь Поздняков назвал российских теннисистов, которые планируют выступить на Играх, «командой иностранных агентов».

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Винер призвала провести совет о неучастии россиян в Олимпиаде-2024
Винер призвала провести совет для решения о неучастии россиян в Олимпиаде-2024
06 апреля 2024, 12:06

Фото: министерство спорта Республики Татарстан

Необходимо организовать совещание для принятия решения об отказе от участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. С таким заявлением выступила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, передает РИА Новости.
По ее мнению, своим участием в Играх спортсмены ущемляют исторические и современные ценности России. Она подчеркнула, что спорт — это форма войны, хотя и без смертельного исхода, где соперничество принимает крайне жесткие формы, часто оставляя участников разбитыми.

«А за что мы сейчас должны бороться, куда и зачем? Рыба гниет с головы, а мы пытаемся ее чистить с хвоста», — подчеркнула она.
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В Кремле рассказали об отношении к желающим выступить на ОИ российским спортсменам
Песков: В Кремле будут гордиться российскими спортсменами на ОИ
05 апреля 2024, 23:07

Фото: iStock/brunocoelhopt

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил отношение к российским теннисистам, которые хотят выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает РИА ​Новости.
«Мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового. Для нас они все равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся», – заявил Песков.

Он напомнил, что российские спортсмены должны сами решить, участвовать им в турнире или нет. Песков также отметил, что МОК не просил российских спортсменов подписывать какие-либо документы.

Ранее, 5 апреля, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что россияне, выступающие на Играх, не должны иметь гражданства. В тот же день президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал команду российских теннисистов, желающих выступить на Играх, командой иностранных агентов.

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Воскресенская самбистка Сердюк стала призёром Кубка мира
05 апреля 2024, 20:13

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная самбистка Нина Сердюк завоевала серебряную медаль Кубка мира. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Представительница Воскресенска вышла в финал в весовой категории до 59 кг в дисциплине «боевое самбо», но уступила сопернице из Румынии. На пути к решающей схватке подмосковная спортсменка взяла вверх над победительницей предыдущего розыгрыша Кубка мира из Узбекистана, а в полуфинале выиграла у соперницы из Армении», – рассказали в министерстве.
Кубок мира по самбо и боевому самбо проходил в Ереване. В каждой весовой категории были представлены по два спортсмена из каждой страны-участницы.

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#подмосковье
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В Москве состоялась церемония вручения Премии РБ 2024
05 апреля 2024, 16:16

Фото: iStock/Artyom Kozhemyakin

В Москве 4 апреля прошла торжественная церемония награждения лауреатов Международной премии РБ в спортивной и букмекерской отрасли.
Так, были определены и награждены победители в различных номинациях, среди которых «Спортсмен года» (им стал Александр Большунов), «Телекомментатор года» (Роман Нагучев), «Спортивный журналист года» (Александр Дорский), «Лучшее спортивное СМИ» («Матч ТВ») и т. д.

Как пишет «РБ Спорт», среди гостей мероприятия были Станислав Черчесов, Федор Смолов, Тина Канделаки, Александр Тащин, Светлана Хоркина, Роман Павлюченко и другие. Специальным гостем премии стал член Списка ФИФА 100, кумир болельщиков «Ромы» и «Милана», двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легенда футбола Кафу.

Отмечается, что организатором церемонии было спортивное медиа «Рейтинг Букмекеров».

Ранее также сообщалось, что гостем церемонии вручения наград V Премии РБ в области спорта и букмекерства станет легенда футбола, член Списка ФИФА 100, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу.

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#победители
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#награды
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«Команда иноагентов»: Поздняков вслед за Винер раскритиковал российских теннисистов
Поздняков назвал желающих выступить на Играх теннисистов «командой иноагентов»
05 апреля 2024, 16:01

Фото: iStock/PrathanChorruangsak

Глава Олимпийского комитета России Поздняков назвал российских теннисистов, которые планируют поехать на Олимпийские игры в Париж «командой иноагентов». Такое заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что будет считать «командой бомжей» российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде. При этом теннисист Даниил Медведев сообщил, что не разделяет мнение Винер.

Поздняков подчеркнул, что многие из них проживают за пределами России, зарабатывают там деньги, осуждают российскую политику и спецоперацию и утверждают при этом, что «играют за себя».

По словам Позднякова, к их спортивным достижениям он относится уважительно, но подходы к нынешней ситуации диаметрально противоположны.

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#теннис
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#олимпиада 2024
#спортсмены
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Функционер Камоцци назвал Сперцяна идеальной заменой Мхитаряна в «Интере»
05 апреля 2024, 15:57

Фото: iStock/Виталий Тимкив

Итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что футболист Эдуард Сперцян сможет достойно заменить полузащитника Генриха Мхитаряна в миланском «Интере».
«Я уверен, что Сперцян сможет заменить Мхитаряна в «Интере». Это идеальный вариант. У Эдуарда есть все качества, чтобы там преуспеть», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.

Отмечается, что Сперцян в этом сезоне выступил за «Краснодар» в 23 матчах, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

Ранее журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказывал мнение о том, что экс-игрок «Твенте» Манфред Угальде является профессиональным спортсменом, что он, в частности, уже доказал в матче с Аргентиной. Он подчёркивал, что, при этом спортсмену требуется прилагать немало усилий и много работать на результат.

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#футбол
#спортсмены
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Биатлонистка из Подмосковья завоевала медаль чемпионата России
05 апреля 2024, 14:36

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Анастасия Гореева выиграла бронзовую медаль в женском марафоне на 30 км на чемпионате России по биатлону, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Тридцатикилометровую дистанцию подмосковная биатлонистка преодолела за 1 час 40 минут 29,6 секунд. Победительнице — биатлонистке из Тюмени Виктории Сливко — Анастасия Гореева уступила всего две минуты 14,3 секунды», — отмечается в сообщении.
Серебряную медаль в этой категории завоевала Ирина Казакевич из Свердловской области.

Всего в тридцатикилометровом женском марафоне в рамках чемпионата России по биатлону принимали участие 19 лучших биатлонисток страны, соревнование проводилось 5 апреля в селе Уват Тюменской области.

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Подмосковный спортсмен стал победителем Кубка России по гребле спорта лиц с ПОДА
05 апреля 2024, 14:17

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Представитель Подмосковья стал обладателем Кубка России по гребле спорта лиц с ПОДА. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по гребле на байдарках и каноэ спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Краснодарском крае с 28 по 31 марта.

В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из 13 регионов России.

«В спортивной дисциплине «каноэ» на дистанции 200 метров спортсмен регионального «Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта» Егор Фирсов из городского округа Химки поднялся на первую ступень пьедестала», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что в прошлом году на этих соревнованиях Егор также заполучил золото.

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