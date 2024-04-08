Клуб «Заречье-Одинцово» завоевал медаль чемпионата России по волейболу на снегу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменки команды «Заречье-Одинцово-1» из Московской области завоевали серебряную медаль в финале чемпионата России по волейболу на снегу, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В составе команды «Заречье-Одинцово-1» играли Анастасия Барсук, Дарья Павлова, Елена Федчук и Полина Цыганова. В финале подмосковные спортсменки встретились с волейболистками команды «Спартак» из Брянска ми уступили им со счётом 2:0. Бронзовую медаль чемпионата завоевала команда «Локомотив», представляющая Калининградскую область», — говорится в сообщении.Подмосковных спортсменок поздравил с призовым местом депутат Государственной Думы Сергей Колунов.
Финал чемпионата России по волейболу на снегу проводился в городе Новый Уренгой с 5 по 7 апреля.
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