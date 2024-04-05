Воскресенская самбистка Сердюк стала призёром Кубка мира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковная самбистка Нина Сердюк завоевала серебряную медаль Кубка мира. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Представительница Воскресенска вышла в финал в весовой категории до 59 кг в дисциплине «боевое самбо», но уступила сопернице из Румынии. На пути к решающей схватке подмосковная спортсменка взяла вверх над победительницей предыдущего розыгрыша Кубка мира из Узбекистана, а в полуфинале выиграла у соперницы из Армении», – рассказали в министерстве.Кубок мира по самбо и боевому самбо проходил в Ереване. В каждой весовой категории были представлены по два спортсмена из каждой страны-участницы.
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