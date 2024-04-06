Винер призвала провести совет о неучастии россиян в Олимпиаде-2024

Фото: министерство спорта Республики Татарстан
Необходимо организовать совещание для принятия решения об отказе от участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. С таким заявлением выступила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, передает РИА Новости.
По ее мнению, своим участием в Играх спортсмены ущемляют исторические и современные ценности России. Она подчеркнула, что спорт — это форма войны, хотя и без смертельного исхода, где соперничество принимает крайне жесткие формы, часто оставляя участников разбитыми.
«А за что мы сейчас должны бороться, куда и зачем? Рыба гниет с головы, а мы пытаемся ее чистить с хвоста», — подчеркнула она.Читайте также:
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Артем Кузьмин