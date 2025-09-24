«Локо» снова упустил победу в концовке — Радимов обвинил плохое поле и ошибки в обороне

24 сентября 2025, 17:53

Радимов: «Локомотив» не смог победить из-за состояния поля в Махачкале

ФК Локомотив (Фото: Instagram* / @fclokomotiv)

Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита», а сейчас эксперт «РБ Спорт» Владислав Радимов прокомментировал результат матча между «Локомотивом» и «Динамо» Махачкала (1:1), в котором московская команда снова упустила победу в добавленное время после спорного стандарта.





По словам Радимова, «штрафного, конечно, не было никакого», но главная проблема кроется в привычной для «Локо» неспособности доводить матчи до конца. Он отметил, что удаление игрока в такой ситуации — необъяснимое решение.



Также экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» напомнил, что проблемы в центре обороны у команды никуда не исчезли, а плохое качество поля в Махачкале, по его мнению, сильно осложнило игру.





«Но здесь, я думаю, сказалось ещё и качество поля в Махачкале, оно ужасное. На таком поле «Локомотиву» комбинировать, конечно же, было тяжелее, и поэтому они не довели матч до победы», — отметил Радимов.