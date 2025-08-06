06 августа 2025, 14:55

Фото: iStock/gorodenkoff

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить грозненский «Ахмат». Напомним, что клуб расторгнул контракт с Александром Сторожуком по обоюдному согласию.