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Станислав Черчесов может возглавить грозненский «Ахмат»

Фото: iStock/gorodenkoff

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить грозненский «Ахмат». Напомним, что клуб расторгнул контракт с Александром Сторожуком по обоюдному согласию.



По информации Metaratings.ru, представители «Ахмата» уже контактировали с Черчесовым по данному поводу. Уже в нынешнем сезоне Станислав посетил один из матчей клуба.

Последним местом работы Черчесова является сборная Казахстана, которую он возглавил в 2024 году. Уже в этом он покинул должность. На клубном уровне Станислав в последний раз работал с венгерским «Ференцварошем».

Александр Сторожук стал главным тренером «Ахмата» в июне этого года. В новом сезоне команда провела четыре матча и в каждом проиграла.

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