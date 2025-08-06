Станислав Черчесов может возглавить грозненский «Ахмат»
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить грозненский «Ахмат». Напомним, что клуб расторгнул контракт с Александром Сторожуком по обоюдному согласию.
По информации Metaratings.ru, представители «Ахмата» уже контактировали с Черчесовым по данному поводу. Уже в нынешнем сезоне Станислав посетил один из матчей клуба.
Последним местом работы Черчесова является сборная Казахстана, которую он возглавил в 2024 году. Уже в этом он покинул должность. На клубном уровне Станислав в последний раз работал с венгерским «Ференцварошем».
Александр Сторожук стал главным тренером «Ахмата» в июне этого года. В новом сезоне команда провела четыре матча и в каждом проиграла.
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