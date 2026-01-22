«Продлится недолго»: экс-тренер «Спартака» предсказал уход Карседо с крупной неустойкой

22 января 2026, 20:58

Чернышов: тренер Карседо и Кахигао могут вместе покинуть «Спартак»

Андрей Чернышов (Фото: Telegram / @chernyshov_PRO)

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов скептически оценил назначение Хуана Карлоса Карседо на пост наставника «красно-белых». Об этом сообщает Metaratings.ru.





По его мнению, новый тренер не добьется успеха и в итоге покинет клуб вместе со спортивным директором Франсисом Кахигао. Чернышов считает, что при выборе главного тренера ключевую роль сыграла национальность кандидата.





«В выборе главного тренера в первую очередь сыграла роль его национальность. У Хуана Карлоса испанский паспорт и спортивный директор «красно-белых» тоже испанец. Не было предложено никакой кандидатуры из другой страны – ни из Германии, ни из Италии, ни из Франции. Кахигао целенаправленно искал испанского специалиста», — заявил он.