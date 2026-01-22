«Продлится недолго»: экс-тренер «Спартака» предсказал уход Карседо с крупной неустойкой
Чернышов: тренер Карседо и Кахигао могут вместе покинуть «Спартак»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов скептически оценил назначение Хуана Карлоса Карседо на пост наставника «красно-белых». Об этом сообщает Metaratings.ru.
По его мнению, новый тренер не добьется успеха и в итоге покинет клуб вместе со спортивным директором Франсисом Кахигао. Чернышов считает, что при выборе главного тренера ключевую роль сыграла национальность кандидата.
«В выборе главного тренера в первую очередь сыграла роль его национальность. У Хуана Карлоса испанский паспорт и спортивный директор «красно-белых» тоже испанец. Не было предложено никакой кандидатуры из другой страны – ни из Германии, ни из Италии, ни из Франции. Кахигао целенаправленно искал испанского специалиста», — заявил он.По словам экс-наставника «Спартака», рассматривались тренеры из низших дивизионов Испании, которые не востребованы на родине. При этом совет директоров утвердил Карседо, вероятно, из-за победы в чемпионате Кипра. Чернышов напомнил, что испанские специалисты ранее не добивались успеха в России, тогда как итальянские и нидерландские тренеры работали более результативно.
Он также заявил, что сскептически относится к этому назначению и считает, что все это продлится недолго.