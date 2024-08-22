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Ноздрин: При Станковиче в «Спартаке» появилась бодрость

22 августа 2024, 18:41
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Ноздрин прокомментировал изменения команды с появлением в ней главного тренера Деян Станковича.
Он отметил, что при Станковиче команда стала бодрее.

«У меня хорошие предчувствия. Мне нравится, как главный тренер ведёт себя на скамейке. Значит, он и в раздевалке так же ведёт себя. В 2017 году чемпионство выиграл Каррера, а готовил команду Аленичев. Потом пришёл Каррера и внёс энтузиазм. Сейчас я тоже чувствую, что в команде налаживается атмосфера. Станкович – позитивный парень. При нём в «Спартаке» появилась какая-то бодрость», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Ноздрин.



Ранее российский тренер Игорь Шалимов заявлял, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович уже смог стабилизировать состав и схему команды.

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#спорт
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#футбол
Хотимский назвал Дзюбу гениальным
22 августа 2024, 18:33

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский заявил о том, что Артём Дзюба является гениальным футболистом, и клубу было бы интересно пригласить его.
«Пригласить в команду Дзюбу? Нам было бы это интересно, но, к сожалению, мест в заявке у нас нет. Дзюба, безусловно — гениальный футболист. Он очень сильный игрок. Думаю, Артем найдет себе место в РПЛ, а к нам, наверное, еще рано», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Хотимский.

Напомним, что последним клубом, за который выступал Дзюба, был московский «Локомотив», но там не стали продлевать контракт со спортсменом.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что карьера 35-летнего форварда Артёма Дзюбы в рамках РПЛ почти со стопроцентной вероятностью завершена.

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#тренер
#рпл
#карьера
#футболист
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Сапожков выразил полную уверенность в победе сборной РФ по волейболу на ОИ
22 августа 2024, 18:26

Фото: iStock/razihusin

Волейболист московского «Динамо» Максим Сапожков выразил уверенность в том, что сборная России обязательно выиграло бы золото на прошедших в Париже Олимпийских играх, если бы принимала в них участие.
«Я уверен на 100%, мы бы выиграли золото. Расстроился, что Франция сначала легко победила итальянцев (3:0), а затем и в финале сборную Польши (3:0). Надеялся, что будет больше экшена, а вышло скучновато. У сборной России были бы все шансы занять первое место. Без нашей сборной на международной арене пропал нерв. Прямой конкурент исключён, и другим сборным стало играть значительно легче», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Сапожков.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала Олимпийские игры в Париже, выразив своё недовольство одним словом – «гадкие».

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#волейбол
#победа
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Сычёв выразил симпатию «Крыльям Советов»
22 августа 2024, 18:19

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв выразил симпатию «Крыльям Советов» и пожелал улучшения ситуации в команде.
«Трудно сказать, почему «Крылья Советов» неудачно вошли в сезон. Наверное, дело в кадровом вопросе. Команду постоянно покидают лидеры, их тяжело кем-то заменять. Тем более, учитывая возможности «Крыльев». Я симпатизирую команде и Игорю Осинькину. Хочется, чтобы у них все наладилось, а команда вернулась в верхнюю часть таблицы», — поделился в беседе с Metaratings.ru Сычёв.

Напомним, «Крылья Советов» в нынешнем сезоне РПЛ занимают 14-е место в турнирной таблице с тремя очками.

Ранее бывший футболист ЦСКА Роман Широков высказал мнение о том, что команда сможет стать более профессиональной, если найдёт форварда.

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#мнение
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Подмосковные пловцы заняли третье командное место на летней Спартакиаде учащихся
22 августа 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на соревнованиях по плаванию в рамках XII летней Спартакиады учащихся России. Это позволило команде Московской области занять третье место в общекомандном зачёте, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В финальный день турнира серебро соревнований девушек 14-15 лет в плавании на 50 м баттерфляем взяла Виктория Миронова. В комбинированной эстафете 4×100 м команда Московской области также завоевала серебряную медаль. В составе сборной выступили Евангелина Шейнина, Виктория Миронова, Виктория Таранникова и Анастасия Зинченко», – отметили в министерстве.
Финальные соревнования по плаванию в рамках XII летней Спартакиады учащихся России проходили с 18 по 22 августа в Пензе. У команды Московской области – три золотые, пять серебряных и две бронзовые награды.

XII летняя Спартакиада учащихся России 2024 года проводится по 51 виду спорта. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#московская область
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В Химках состоялся гала-матч легенд футбольных клубов «ЦСКА» и «Спартак»
22 августа 2024, 13:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Гала-матч легенд футбольных клубов «Спартак» и «ЦСКА» провели на стадионе «Родина» в Химках в рамках турнира «Кубок Игоря Акинфеева», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наш город часто выбирают площадкой для проведения крупных мероприятий – в том числе спортивных состязаний. Мы приняли международный турнир «Кубок Игоря Акинфеева». Радует, что инициатором этого турнира является губернатор Андрей Воробьёв. В Химках созданы все условия для проведения игры на высшем уровне», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.
В товарищеском гала-матче от ЦСКА приняли участие Игорь Аксенов, Алан Дзагоев, Александр Гришин, Алексей Березуцкий, Дмитрий Карсаков, Ролан Гусев, Олег Корнаухов и Владимир Габулов. За «Спартак» на поле вышли Никита Баженов, Александр Филимонов, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Роман Павлюченко, Егор Титов, Александр Самедов и Александр Ширко. Определить победителя в основное время игры не удалось, поэтому матч завершился серией пенальти. В итоге победу одержал «Спартак» со счётом 7:6.

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#спорт
#футбол
#химки
#цска
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Подмосковные гребцы завоевали медали чемпионата России по спорту ЛИН
22 августа 2024, 11:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала золотую и серебряную медали в академической гребле на чемпионате России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«На высшую ступень пьедестала поднялся подмосковный экипаж в составе Ирины Костюхиной, Лидии Водневой, Владимира Бирсанова, Людмилы Колесовой и Артёма Кондратьева. Они одержали победу в классе лодок «четвёрка с рулевым» в заплыве на 1500 метров», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль в этой дисциплине завоевал второй подмосковный экипаж, в него вошли Юлия Кутузова, Полина Якубенко, Кирилл Кредисов, Елена Поклонова и Вадим Дмитряков.

Турнир проводился в Коломне с 15 по 18 августа, участие в чемпионате приняли спортсмены их шести регионов России.

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#минспорта мо
#московская область
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Подмосковная студентка завоевала медаль Кубка мира по самбо
22 августа 2024, 10:14

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Нина Сердюк, обучающаяся на факультете физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) в Коломне, выиграла бронзовую медаль на финальном этапе Кубка мира по самбо, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Нина Сердюк выступала в боевом самбо в весовой категории до 59 килограммов. В одной четвёртой финала она одержала победу над спортсменкой из Казахстана, а в полуфинале проиграла самбистке, представлявшей Узбекистан. По итогам турнира подмосковная спортсменка заняла третью ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.
Кубок мира по самбо проводился в Кыргызстане, в соревнованиях приняли участие свыше 270 спортсменов из 14 стран, от России на турнир приехали 50 человек, они выиграли 38 медалей.

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#минобразования мо
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Широков назвал условие становления ЦСКА классной командой
21 августа 2024, 19:30

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков высказал мнение о том, что команда сможет стать более профессиональной, если найдёт форварда.
«Проблема, и большая — нет форварда. При всем уважении к Мусаеву, это не тот форвард, который нужен. Повторю и то, что говорил: рано убрали Федотова, он не заслуживал увольнения. Проблема была не в тренере, хотя нужно сказать и о том, что Николич классный специалист. Найдут форварда — будет классная команда», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Широков.

Напомним, сейчас команда занимает седьмую строчку в таблице РПЛ.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Терехин заявил, что сейчас команде необходим ещё один нападающий.

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Терёхин раскрыл, какой специалист нужен «Динамо»
Терёхин заявил о необходимости нападающего «Динамо»
21 августа 2024, 19:16

Фото: iStock/matimix

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин заявил, что сейчас команде необходим ещё один нападающий.
«Динамо» явно не помешал бы новый форвард, потому что один Тюкавин не справится на протяжении всего сезона. Сильнее ли Тюкавин Кордобы, с которым ему предстоит столкнуться в ближайшем туре РПЛ? Я думаю, что их пока нельзя сравнивать. Тюкавину на данный момент 22 года, а Кордобе уже 31 год. Конечно, у Джона есть преимущество в опыте. Но это два качественных нападающих», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Терехин.

Ранее панамский центральный защитник «Химок» Эдгардо Фаринья рассказал о том, как распределены роли между игроками команда и какая атмосфера царит в коллективе.

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#спорт
#рпл
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