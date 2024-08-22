Ноздрин: При Станковиче в «Спартаке» появилась бодрость

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Ноздрин прокомментировал изменения команды с появлением в ней главного тренера Деян Станковича.
Он отметил, что при Станковиче команда стала бодрее.
Ранее российский тренер Игорь Шалимов заявлял, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович уже смог стабилизировать состав и схему команды.
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«У меня хорошие предчувствия. Мне нравится, как главный тренер ведёт себя на скамейке. Значит, он и в раздевалке так же ведёт себя. В 2017 году чемпионство выиграл Каррера, а готовил команду Аленичев. Потом пришёл Каррера и внёс энтузиазм. Сейчас я тоже чувствую, что в команде налаживается атмосфера. Станкович – позитивный парень. При нём в «Спартаке» появилась какая-то бодрость», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Ноздрин.
Ранее российский тренер Игорь Шалимов заявлял, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович уже смог стабилизировать состав и схему команды.
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Мелисса Тимофеева