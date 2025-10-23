Россия вошла в Комитет антидопингового фонда ЮНЕСКО — впервые с 2022 года
Россия вновь вошла в Комитет антидопингового фонда ЮНЕСКО — впервые с 2022 года. Решение принято по итогам голосования, где российская сторона победила с перевесом 76:66, несмотря на сопротивление ряда стран Балтии.
Как сообщает Минспорт, итог стал результатом активной дипломатической работы главы ведомства Михаила Дегтярёва, который провёл в Париже около 20 встреч с представителями различных государств и организаций.
Кроме того, Международная федерация бобслея и скелетона признала незаконным прежний запрет на участие российских спортсменов и отменила его. При этом в лыжных дисциплинах ситуация остаётся прежней. Россия не будет участвовать в Олимпиаде 2026 года.
Однако, по словам Дегтярёва, «баланс сил в FIS постепенно меняется», несмотря на давление со стороны Швеции и Норвегии. Глава ОКР добавил, что в ближайшее время Россия подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
