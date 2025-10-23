Россия вошла в Комитет антидопингового фонда ЮНЕСКО — впервые с 2022 года

23 октября 2025, 16:16

Фото: iStock/SlavkoSereda

Россия вновь вошла в Комитет антидопингового фонда ЮНЕСКО — впервые с 2022 года. Решение принято по итогам голосования, где российская сторона победила с перевесом 76:66, несмотря на сопротивление ряда стран Балтии.