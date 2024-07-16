Колобков пожелал успехов российским спортсменам, участвующим в ОИ-2024

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Бывший министр спорта России и олимпийский чемпион Павел Колобков заявил, что в рамках Олимпиады-2024 в Париже будет болеть за российских спортсменов, участвующих в соревнованиях.
«В России много любителей спорта, и они все разные. У кого-то решение спортсменов поехать на Олимпиаду может вызвать негатив, у кого-то — нет. Я буду болеть за российских спортсменов, которые участвуют в Олимпиаде и завоюют медали. Желаю им успеха», — поделился в беседе с Metaratings.ru Колобков.
Ранее сообщалось, что глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила решение российских телеканалов отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, поддержав подобные действия.
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