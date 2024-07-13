Телеканалы РФ могут полностью отказаться показывать Олимпиаду

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Российское телевидение может полностью отказаться показывать Олимпиаду в Париже. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники. Известно, что «Первый канал», а также «Россия-1», который входит в холдинг ВГТРК, не станут транслировать спортивное мероприятие.
Руководители телеканала «Матч ТВ» ждут директиву от Минспорта России и российского Олимпийского комитета.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет допустил граждан РФ и Белоруссии на Олимпиаду-2024 во Франции в нейтральном статусе. В Играх примут участие прошедшие квалификацию в своем виде спорта. Участники не должны быть связаны с военными ведомствами и поддерживать спецоперацию на Украине.
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Никита Кротов