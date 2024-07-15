Вяльбе оценила решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила решение российских телеканалов отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Вяльбе поддержала данную позицию. По ее словам, это будет какое-то убожество, а не Игры.
Она добавила, что не будет следить за выступлениями российских спортсменов. Глава ФЛГР заключила, что не осуждает россиян, которые выступят на предстоящей Олимпиаде.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко «послал в космос» депутатов, которые звонили ему и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Фигурист считает, что спортсменам обязательно надо ехать под нейтральным флагом, если есть такой шанс.
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Она добавила, что не будет следить за выступлениями российских спортсменов. Глава ФЛГР заключила, что не осуждает россиян, которые выступят на предстоящей Олимпиаде.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко «послал в космос» депутатов, которые звонили ему и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Фигурист считает, что спортсменам обязательно надо ехать под нейтральным флагом, если есть такой шанс.
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Екатерина Коршунова