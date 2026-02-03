Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал о жизни в России и уровне КХЛ

03 февраля 2026, 13:55

Фото: iStock/LangPhoto

Американский защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился впечатлениями о жизни в России и уровне чемпионата КХЛ. По его словам, с каждым годом ему всё больше нравится играть и он полностью адаптировался к жизни в стране.