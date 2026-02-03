Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал о жизни в России и уровне КХЛ
Американский защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился впечатлениями о жизни в России и уровне чемпионата КХЛ. По его словам, с каждым годом ему всё больше нравится играть и он полностью адаптировался к жизни в стране.
Хоккей в КХЛ, по словам Миллера, заметно отличается от чемпионата Словакии. В беседе с Metaratings.ru он отметил, что в России выше мастерство игроков, скорость игры, а каждая смена требует полной концентрации.
В текущем сезоне ФОНБЕТ КХЛ Миллер провёл 52 игры регулярного чемпионата и набрал 38 очков (15 шайб + 23 передачи), став четвёртым среди лучших бомбардиров-защитников лиги. Американец перешёл в «Ак Барс» в 2023 году после сезона в словацком клубе «Липтовски-Микулаш».
