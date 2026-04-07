Коломейцев: Батраков и Тюкавин по статусу способны заменить Дзюбу и Акинфеева
Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев высказался об игре футболиста «железнодорожников» Алексея Батракова и нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, а также сравнил их с Игорем Акинфеевым и Артёмом Дзюбой. Об этом пишет Metaratings.ru.
Коломейцев считает, что Батраков и Тюкавин уже сейчас могут заменить таких звёзд, как Дзюба и Акинфеев.
«Игорь и Артём ведь не сразу стали такими важными и статусными для РПЛ, какими они являются сегодня. У Тюкавина и Батракова всё впереди», — отметил он.
4 апреля Тюкавин поднялся на вершину бомбардирской таблицы московского «Динамо» с начала XXI века, забив 57 мячей за «бело-голубых». В текущем сезоне РПЛ Батраков отличился 12 голами и сделал девять результативных передач в 22 матчах. Летом контракты с ЦСКА и «Акроном» завершатся у 39-летнего Акинфеева и 37-летнего Дзюбы.