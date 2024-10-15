Стало известно, зачем Соболева ограничили в компьютерных играх

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Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что «Зенит» запретил форварду Александру Соболеву проводить много времени за компьютером для ограничения спортсмена от виртуальной реальности и его большего усердия на поле.
«Зенит» знает его слабости и хочет, чтобы Соболев полностью сосредоточился на футболе. Чтобы он выходил и забивал, отдавал голевые передачи. Если Головина увлечение компьютерными играми не отвлекает, и он является лидером «Монако», то здесь другая ситуация. Когда ты подписываешь контракт с клубом, то там может быть прописано много разных условий, которые надо соблюдать», — пояснил в беседе с Газета.ру Масалитин.
До этого спортивный менеджер, бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская объяснила почему именно «Зенит» может отличиться от других российских команд тем, что в перерывах в чемпионате проводит много товарищеских матчей с зарубежными соперниками.
«Спарринг-партнёры нужны, раз мы не участвуем в международных турнирах. Но этих спарринг-партнёров трудно найти. Если у «Зенита» это получается, и хорошо. С «Зенитом» хотят играть. «Зенит» — многократный чемпион России, его знают», — отметила в беседе с «РБ Спорт» Смородская.
Ранее Валерий Масалитин высказал мнение о том, что сборная Казахстана не может одержать победу в Лиге наций, так как находится в стадии перестройки из-за перехода к новым требованиям тренера команды Станислава Черчесова.
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