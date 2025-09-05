Легенды бокса Майк Тайсон и Флойд Мейвезер-младший подерутся следующей весной
Американские легенды бокса Майк Тайсон и Флойд Мейвезер-младший подерутся следующей весной. О месте, дате и трансляции боя пока информации нет. Организацией мероприятия займется CSI Sports/Fight Sports.
Как пишет telegram-канал «Кровавая барыня», 48-летний Мейвезер провел последний бой в прошлом году с Джоном Готти III. Тогда поединок закончился потасовкой. Как профессионал Флойд дрался еще в 2017 году, когда нокаутировал легенду смешанных единоборств Конора Макгрегора.
Майк Тайсон провел последний бой в ноябре 2024 года. До этого он не выходил на ринг почти 20 лет. Тогда тяжеловес подрался с блогером Джейком Полом, которому проиграл единогласным решением судей.
